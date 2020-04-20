В связи с угрозой распространения коронавируса работодатели Хабаровского края организовали дистанционную работу своих сотрудников. Так, согласно официальным данным, 11 тысяч 663 специалиста переведены на «удаленку». Речь идет как о работниках бюджетной сферы, так и о предприятиях различных отраслей экономики. Данные предоставлены в центры занятости населения, отраслевые министерства, либо зарегистрировались на портале «Работа в России». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На учете у комитета по труду и занятости населения правительства края состоят 667 организаций и индивидуальных предпринимателей. В их числе предприятия торговли, гостиничного бизнеса, туризма, общественного питания и бытового обслуживания, которые больше всего пострадали от введения ограничительных мероприятий.

Так, по информации на середину апреля, в этих организациях из-за карантинных мероприятий на неполный рабочий день (смену), или неполную рабочую неделю переведены 1844 сотрудника. В вынужденном простое находятся 1178 человек. В этом случае им оплачивается неполный рабочий день. В отпуска без сохранения заработной платы отправлены 1266 специалистов.

— Сокращение работников в связи с карантинными мероприятиями официально пока не производилось. Задолженность по заработной плате в этих организациях также отсутствует. В целом ситуация на рынке труда пока остается стабильной. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения края, по данным на 16 апреля, составила 5949 человек при заявленных работодателями около 17 тысяч вакансий. Однако все может измениться в ближайшие месяцы. К июню мы ожидаем рост численности безработных в крае, — отметили в комитете.

В связи с этим, в правительстве региона по поручению Минтруда РФ разработали проект региональной программы, в которой предусмотрены дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Планируется, что новые меры охватят около 2100 человек. Основное направление — временная занятость. Речь идет о работниках, находящихся под риском увольнения в связи с введением режима неполного рабочего времени, временной приостановкой работ, предоставлением отпусков без сохранения заработной платы, планируемым высвобождением. На эти цели регион получит около 59 млн рублей средств из федерального бюджета.

Напомним, что в Хабаровском крае работа центров занятости населения осуществляется дистанционно. Подать заявления о поиске подходящей работы можно через портал «Работа в России» . Для этого необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг. Таким же образом можно зарегистрироваться в качестве безработного и проходить обязательную перерегистрацию. Так, с 6 по 15 апреля в органы службы занятости населения края дистанционно обратилось более тысячи человек.

По вопросам соблюдения трудового законодательства и трудовых отношений организована работа «горячей линии» в Государственной инспекции труда. Телефон: 8 (962) 502-00-47.