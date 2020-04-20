Синоптики передали штормовое предупреждение для Верхнебуреинского района, где 20 апреля ожидается дождь и мокрый снег с усилением ветра до 22 м/с. К 22 апреля циклон распространится на соседние территории. Температура воздуха понизится до -2 градусов. На дорогах сразу начнется гололед. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Такие погодные условия могут привести к авариям на объектах энергоснабжения, ЖКХ, увеличению количества ДТП, нарушениям транспортного сообщения, обусловленных сложной обстановкой на дорогах. При порывах ветра возможно обрушение слабо укрепленных конструкций, в том числе широкоформатных рекламных щитов, баннеров, падение старых деревьев. В муниципалитеты направлены рекомендации по предупреждению ЧС и минимизации их последствий. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим повышенной готовности.

Спасатели рекомендуют жителям на время непогоды воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, к водоемам, в лес. Автомобилистам важно проявлять предельную осторожность на дорогах, строго соблюдать скоростной режим. В этот опасный период нужно тщательно следить за детьми. В опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, необходимо сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».

Напомним, что сейчас по всему краю действует режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить без крайней необходимости на улицу.