Проведение Всероссийских проверочных работ перенесли на начало осень. По решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, до конца текущего учебного года ВПР проводиться не будут из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.

Как уточнили в министерстве образования и науки края, в новом учебном году их напишут около 66 тысяч школьников края, перешедших в 5-9 классы. Результаты проверочных работ не влияют на годовые оценки и на получение аттестата. Они позволяют школам вести самодиагностику и выявлять имеющиеся проблемы, а детям и родителям получать информацию о качестве полученных знаний.

На сегодняшний день, дети с 4 по 11 классы продолжают обучаться дистанционно.

Также в Рособрнадзоре сообщили о готовности нового проекта расписания государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. В соответствии с графиком, основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) пройдут с 8 июня по 31 июля. Точные даты каждый регион назначит самостоятельно. Резервные сроки сдачи запланированы на сентябрь.

Напомним, ранее было принято решение об отмене сдачи двух предметов ОГЭ по выбору. Выпускникам девятых классов достаточно сдать две обязательных дисциплины — русский язык и математику.