Причина – техническое состояние электроподстации, питающей трамвайную линию. Такое заключение дала независимая экспертиза, которую провели специалисты кафедры промышленности и гражданского строительства ТОГУ. Инженеры охарактеризовали техсостояние основных конструкций здания, как «недопустимое», при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

При обследовании здания они обнаружили сквозные трещины в несущих стенах, разрушение перегородок. Полы просели. Фундаменты трансформаторов деформированы, повреждены железобетонные балки. Крыша течет, ее межплиточные стыки испещрены трещинами: «состояние кровли классифицируется как недопустимое, вызванное 100% физическим износом» — таков вердикт экспертов. Аналогичная характеристика дана практически всем несущим элементам строения. В своем заключении специалисты рекомендовали остановить эксплуатацию тяговой подстанции №7 до ее полного восстановления. МУП «ГЭТ» последовало рекомендациям и работу подстанции приостановило. Объекту требуется ремонт, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет более 50 миллионов рублей. Пока проблема не будет решена (а это вопрос не одного дня), трамваи маршрута №6 курсировать по хабаровским улицам не будут.

«Чтобы добраться до пунктов назначения, пассажиры могут воспользоваться автобусами маршрутов №№22, 24. В случае необходимости число автобусов на этих маршрутах будет увеличено», — подчеркнул начальник городского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.