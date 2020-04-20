Открытие навигации на реке Амур запланировано на 1 мая. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, фактическое начало работы судов определят с учетом гидрологической и эпидемиологической обстановки. Помимо этого, губернатор Сергей Фургал поручил ведомству рассмотреть возможность увеличение количества рейсов для безопасной перевозки граждан на дачи и садово-огородные участки.

— В этом году на речных маршрутах будут работать два перевозчика: ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс». Этот вид транспортных услуг правительство края относится к социально значимым. В 2020 году на компенсацию затрат компаниям предусмотрено 111,5 млн рублей. Деньги выделяются из регионального бюджета в виде субсидий для подготовки флота к навигации и осуществление пассажирских перевозок, — рассказали в министерстве.

В настоящее время перевозчики проводят плановые ремонтные работы, а также готовятся к освидетельствованию в Российском Речном Регистре.