Сложную ситуацию, сложившуюся в хабаровском бизнесе, обсудили на первом заседании ситуационного центра по мониторингу экономического состояния субъектов малого и среднего бизнеса, состоявшемся в мэрии в минувшую пятницу. Основными темами дискуссии были помощь предприятиям, организация занятости людей, снижение арендной платы. В муниципальный центр, созданный в конце этого марта, вошли представители управлений мэрии, курирующие предпринимательскую деятельность, и бизнесмены.

«Сегодня вынужденные ограничительные меры, связанные с самоизоляцией горожан в условиях пандемии COVID-19, наносят серьезный удар по предпринимателям: падают потребительский спрос, объемы производства, сокращаются заказы, происходит сбой в системе взаимных расчетов, – отметил начальник отдела развития предпринимательства Сергей Павленко. – Снижение оборота предприятий варьируется от 30 до 100%. Больше всего пострадали такие отрасли, как туризм, общественное питание, гостиничный бизнес, торговля промышленными товарами. Что касается рабочей силы, то из более чем 530 хабаровских организаций 353 приняли решение об уменьшении занятости работников — 1352 человека переведены на сокращенную рабочую неделю или отправлены в отпуска».

Для мониторинга ситуации на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также принятия оперативных мер, в администрации созданы отраслевые рабочие группы. Еженедельно по средам они будут направлять данные в управление экономического развития, на их основе на заседаниях ситуационного центра планируется обсуждение и подготовка предложений для устранения негативных последствий кризиса. В помощь предпринимателям организована «горячая линия», однако, учитывая то обстоятельство, что в последние дни она была перегружена, принято решение о создании дополнительных «линий» в других структурных подразделениях администрации Хабаровска. Все номера их телефонов будут опубликованы в ближайшее время.

Мэрия также принимает меры по поддержке бизнеса в части выплаты арендных платежей. Так, субъектам малого и среднего бизнеса — арендаторам муниципального имущества – будет предоставлена отсрочка по уплате аренды в 2020-м. Также АО «Центр Инновационных технологий города Хабаровска» планирует до конца года на 20 % снизить плату по договорам аренды для предприятий, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, будет предоставлена трехмесячная отсрочка арендных платежей за использование рекламных плоскостей.

Стоит отметить, что в ближайшее время на главной странице официального сайта администрации города появится специальный раздел с полной информацией о поддержке предпринимателей в нынешних условиях. Он будет содержать нормативно-правовые акты разного уровня, номера телефонов «горячих линий», разъяснения специалистов и другие сведения.