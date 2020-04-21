Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края расширил список мер по поддержке бизнеса, который попал в зону риска из-за распространения коронавирусной инфекции. Для организаций, осуществляющих свою деятельность в пострадавших отраслях, разработан новый кредитный продукт – зарплатный микрозайм. Полученные средства можно направить как на предстоящие выплаты, так и на погашение задолженности по оплате труда сотрудникам.

— Максимальный размер микрозайма составляет 500 тысяч рублей, процентная ставка – 5%, кредит предоставляется сроком до 36 месяцев. Заявка рассматривается в течение трёх дней. Предусмотрена отсрочка до шести месяцев на погашение основного долга. Одно из условий — размер заработной платы сотрудников должен быть отражен в трудовом договоре, — пояснили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Помимо этого, по данным ведомства, в краевой фонд поступило 104 заявки на реструктуризацию займов, оформленных до начала пандемии. По 93 обращениям принято положительное решение, 5 — на рассмотрении, 6 предпринимателей отказались от пересмотра графика платежей. Получить консультацию по вопросам оказания финансовой поддержки и другим мерам помощи малому и среднему бизнесу, можно по телефону «горячей линии» 8 (800) 555-39-09. По состоянию на 20 апреля, от предпринимателей поступило более 700 звонков.

Мониторинг экономической ситуации ведется, как на региональном, так и федеральном уровне. Так, например, Агентством стратегических инициатив (АСИ) создан специальный раздел «Смарт.Антикризис». Здесь организованы сбор актуальных российских и зарубежных практик и решений, проведение опросов предпринимателей и экспертов о влиянии пандемии COVID-19 на деятельность компаний и организаций.

Узнать о состоянии российского бизнес-сообщества поможет «Карта самочувствия». Информацию от отечественных предпринимателей АСИ получает с помощью чат-бота в Telegram. Сбор данных позволяет оценить динамику выручки, уточнить данные о росте или снижении риска банкротства, увольнениях и изменениях режима работы сотрудников или снижении зарплат. На основе результатов анализа Агентство сформирует предложения по поддержке бизнеса и социально-незащищенных слоев населения, чтобы потом представить их на рассмотрение уполномоченным органам власти.