С таким предложением выступила заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик в ходе заседания городского оперативного штаба оперативного городского штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. В частности она сообщила, что сегодня существует проблема с обеспечением защитной одеждой сотрудников обсерватора, расположенного в гостинице «Семь звезд». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сейчас мы оперативно изучаем вопрос, где можно заказать партию костюмов для специалистов, которые работают с людьми, находящимися под наблюдением. Рассматриваем исправительную колонию в поселке Заозерном, а также одно из хабаровских предприятий, которое занимается пошивом спортивной одежды. Предлагаю подключить и городские ателье. Учитывая, что у нас ожидается открытие новых обсерваторов, определяться с производителями нужно уже сейчас», — сказала Татьяна Скорик.

Она также рассказала, что сейчас идет подготовка к развертыванию обсерватора на базе гостиницы «Турист», так как ситуация с распространением коронавируса в регионе и краевой столице пока очень далека от благополучной. На утро 21 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 215 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 30 новых заболевших. 27 из них – в Хабаровске. Из 64 человек, которые прибыли рейсом из Сеула 12 апреля и были помещены на двухнедельный карантин в гостиницу «Семь звезд», 14 впоследствии медики направили в инфекционный госпиталь на базе горбольницы № 10 с подозрением на заражение COVID-19.