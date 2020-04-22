В Хабаровском крае до 1 октября 2020 года установлен временный порядок признания лица инвалидом. Также этой категории граждан автоматически на такой же срок продлеваются и социальные выплаты в беззаявительном порядке. Такие меры связаны с распространением коронавируса нового типа, а также чтобы снизить риск инфицирования граждан в процессе оформления документов в медицинских учреждениях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, продление инвалидности касается тех граждан, срок переосвидетельствования которых приходится на период с 1 марта до 1 октября 2020 года. Временный порядок относится и к детям-инвалидам, которым в этот срок исполняется 18 лет. Кроме того, в беззаявительном порядке инвалидам до 1 октября будут продлены все ранее назначенные социальные выплаты. Это, в том числе, ежемесячная компенсация части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) и региональная социальная доплата к пенсии.

Установление инвалидности будет проводиться в заочном режиме, без участия граждан, на основании данных от ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю». Всю необходимую информацию можно получить по телефону учреждения: 8 (4212) 32-50-60.

Напомним, также в крае до 1 октября 2020 года будут автоматически продлены пособия на детей, компенсация расходов по оплате коммунальных и других видов услуг малоимущим ветеранам боевых действий и субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, происходит продление региональной социальной доплаты к пенсии до 30 июня 2020 года в отношении детей, получающих пенсию по потере кормильца в случае, если их 18-летие приходится на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Более подробную консультацию можно получить, позвонив в центр социальной поддержки населения по месту жительства.