Над восстановлением поврежденных линий трудятся 15 аварийных бригад – полсотни электриков-кабельщиков. Как рассказала директор АО «Хабаровская горэлектросеть» Ирина Максимова, разгулявшийся в Хабаровске штормовой ветер с метелью минувшей ночью повалил четыре опоры линий электропередачи, разорвал и перехлестнул километры проводов в сотне мест, вызвал сбои в работе двух десятков трансформаторных подстанций во всех районах города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В настоящее время в краевой столице без света пока остаются 94 объекта в Индустриальном и Железнодорожном районах города. В 88 случаях это частные жилые дома, а в шести – промышленные предприятия. Сейчас все трансформаторные подстанции уже подключены, с восстановлением поврежденных сетей разберемся сегодня до наступления вечера», — сообщила она.

По словам Максимовой, несмотря на неожиданную проблему, возникшую в коллективе, предприятие продолжает работать на полную мощность и выполнять свои функции в полном объеме.

«Один из наших сотрудников, 62-х летний электрик-кабельщик, находится в городской больнице №10. Мужчина в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ, однако, официального подтверждения того, что он болен именно COVID-19, врачи нам пока не дали. Так как подозрения на инфицирование коронавирусом все-таки есть, на самоизоляцию отправлены все 117 сотрудников, с которыми этот работник общался последнее время. На работе предприятия их карантин не отразится: людские и технические резервы у нас есть, ведь наша организация должна обеспечивать жизнедеятельность города в любых условиях», — сообщила Ирина Максимова.

Особо она отметила, что все профилактические меры, необходимые в условиях пандемии COVID-19, «Хабаровская горэлектросеть» принимает. Личные встречи с посетителями строго ограничены: все проблемы и вопросы, которые нельзя решить дистанционно, специалисты прорабатывают с хабаровчанами в фойе первого этажа главного офиса, исключая хождение людей по кабинетам. Сотрудники предприятия заходят на места работы исключительно в масках, проходят через пост температурного контроля и обработку рук обеззараживающим составом. После госпитализации электрика, все помещения, где он находился, были продезинфицированы.