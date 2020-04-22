Депутаты Хабаровской городской думы на очередном заседании приняли решение об установлении для них территориальных границ. Так, для ТОС «Амур» определены земельные участки нескольких многоквартирных домов по улице Широкой в Краснофлотском районе, для ТОС «Ворошилова 5А» — в районе улицы Ворошилова 5А в Индустриальном, для ТОС «Мы отличные соседи» — в районе улицы Подгаева в Центральном, а для ТОС «Овощесовхоз» — в границах расположения жилых домов по улицам Ольховой, Прудовой, Кленовой, Пихтовой и Кедровой в Железнодорожном. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Следующим шагом после закрепления границ станет регистрация этих объединений в комитетах по управлению районами, а далее общественники вплотную займутся разработкой своих проектов, — рассказал начальник аналитического отдела по связям с общественностью администрации города Сергей Худенев. – Сегодня грантовая поддержка ТОСов осуществляется на основе софинансирования. В январе 2020 года три ТОС — «Виктория», «Максимум света» и «Камская, 6» — стали пионерами этого движения в краевой столице. Две из них приняли участие в краевом конкурсе на предоставление грантов, объем финансирования которого составил 75 миллионов рублей. По итогам, которые были подведены 10 апреля, победителем от города Хабаровска признано объединение «Максимум Света» с проектом «Спортивная площадка». Сумма выигранного им гранта составила 750 тысяч рублей. Проект предполагает благоустройство территории, строительство детской и спортивной площадок, установление системы видеонаблюдения».

Напомним, что территориальное общественное самоуправление – это форма объединения граждан с целью решения вопросов благоустройства, занятости и организации досуга. Администрация Хабаровска планирует в дальнейшем поддерживать инициативных граждан посредством проведения городского конкурса на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на реализацию проектов по развитию ТОС.