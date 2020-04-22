С 18 апреля спасатели Хабаровского края начали отбор проб воды в Амуре под Хабаровском для того, чтобы отследить концентрации промышленных стоков в Китае, где на одной из шахт произошла утечка молибдена. С 20 апреля пятно загрязнения начало подходить к краевой столице. Первые тесты воды показали, что показатели загрязнения пока как минимум в 20 раз меньше предельно допустимой концентрации (ПДК). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— По расчетам добегания воды, а между точкой загрязнения и Хабаровском 1200 км, пятно подойдет к городу примерно 23 апреля. Ранее китайская сторона сообщила в Росгидромет, что качество воды в Сунгари, впадающей в Амур, не превышает нормативов. В Китае построили 13 дамб, на которых очищали эти стоки. Однако, с 18 апреля мы начали самостоятельно отбирать пробы в Амуре. Первые результаты показали, что конценрация молибдена у нас от 20 до 50 раз меньше ПДК, — заявил руководитель краевой комиссии по ЧС, зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Он отметил, что власти региона заранее предусмотрели сценарий на случай, если пробы окажутся завышенными. Все предприятия запасли реагенты для нейтрализации молибдена. По рекомендации экспертов, в качестве очищающего компонента было выбрано хлорное железо.

— Для уверенности мы продолжим мониторинг воды до конца этой недели – до 25 апреля. К этому моменту стоки должны полностью миновать город. Запасы реагентов пока тоже сохраняем. Если концентрация вдруг станет подниматься – примем все необходимые меры по обеспечению питьевого режима, — подчеркнул Анатолий Литвинчук.

Напомним, что утечка молибдена с одной из китайских шахт в провинции Хэйлунцзян произошла 28 марта. В местные реки, впадающие в Сунгари, попало более 2,5 млн кубометров загрязненных вод. Китайские власти оперативно приступили к ликвидации последствий аварии.

Справочно: Молибден – относительно неядовитый металл, серебристого цвета. В природе встречается в виде сульфидных руд и молибдатов свинца и железа. Токсичная доза для человека – 5 мг. Необходимы большие пероральные дозы, чтобы был преодолен гомеостатический контроль. Большинство признаков интоксикации молибденом аналогичны таковым при дефиците меди, то есть выражаются в анемии и замедлении роста.