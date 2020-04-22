Сегодня губернатор края Сергей Фургал побывал в краевом государственном «Проектно-строительном институте». Эту структуру краевые власти создали для того, чтобы повысить качество проектных работ социальных объектов, которые ранее выполняли сторонние организации. Многие из них, выигрывая конкурс на понижении цены, выполняли работы с многочисленными недочетами. В результате приходилось проводить перепроектирование. По этой причине в регионе были сорваны сроки ряда важных строек.

— Структура объединила в себе единый цикл. Краевой проектный институт будет осуществлять контроль на всех этапах проектирования, выступит в роли застройщика, будет следить за сдачей объекта. Таким образом мы сможем на всех этапах отслеживать процесс, при необходимости вносить корректировки. С управленческой точки зрения это абсолютно правильное решение. Сегодня в штате 58 сотрудников. Подобрали опытных проектировщиков, которые хорошо знакомы с особенностями региона, умеют и хотят работать. В перспективе с учетом роста объемов госзаказа штат также будем увеличивать, — отметил и.о заместителя председателя правительства края по вопросам строительства Юрий Сальников.

Сегодня структура получила госзаказ на проектирование 53 социальных объектов, в том числе 43 на 2020 год. Это 15 ФАПов, 7 амбулаторий, Дальневосточный детский реабилитационный центр в Хабаровске, а также 18 объектов жилищного строительства, включая комплексную жилищную застройку. Речь, в том числе, идет о домах для детей сирот, которые краевые власти планируют построить в северной части Хабаровска. Как рассказал губернатору директор института Александр Груба, в целях удешевления себестоимости строительства проектировщики разрабатывают типовые проекты, которые адаптированы к особенностям рельефа и климатическим условиям.

— Например, для условной амбулатории или ФАПа не нужно каждый раз разрабатывать новый проект. Мы уже сделали типовой проект жилого двухэтажного дома на 8 квартир. В районе улице Ясной в Хабаровске планируется возвести небольшой микрорайон из 13 домов для детей-сирот, — отметил Александр Груба.

Архитекторы также разработали типовой проект амбулатории, который согласован со структурами федерального минздрава и в ближайшее время будет направлен на государственную экспертизу. За счет оптимизации площадей на реализации каждого из таких проектов планируется сэкономить до 10-15 млн рублей. В планах на этот год – строительство 5 амбулаторий. Такие объекты появятся в селах Нелькан, Лидога, Нижнетамбовское, Найхин и Виноградовка. В регионе в этом году также развернётся строительство ФАПов. Типовой проект общей стоимостью около 30 млн рублей также разработали специалисты института.

— В такой структуре наш регион нуждался остро. В плане у нас немало важных строительных объектов. Работа в этом направлении должна быть выстроена четко, без сбоев. Это крайне важно, так как строительная отрасль является локомотивом развития экономики и социальной сферы. В рамках этого процесса занято немало смежных организаций, которые обеспечивают рабочими местами наших жителей, — отметил Сергей Фургал.

Всего в регионе до 2023 года в общий перечень внесено 186 объектов. Это как крупные социальные стройки, так и объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Напомним, что в советское время и до середины двухтысячных годов «Хабаровскгражданпроект» занимал лидирующие позиции на региональном рынке, в рамках госзаказа проектируя жилье, школы и детские сады. С объемами работ институт справлялся, обеспечивая строительную отрасль качественной документацией. После этого структура несколько раз меняла организационно-правовую форму, была преобразована в ООО, а позднее в КГУП. Несколько лет назад «Хабаровскгражданпроект» прекратил свое существование из-за финансовых проблем.