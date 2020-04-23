Дальневосточные регионы, как и все субъекты страны, получат из федерального центра деньги на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение ранее дал Президент РФ Владимир Путин. Средства выделяются по нескольким направлениям, у каждого из которых своё целевое назначение.

Субсидия для Хабаровского края составит 721,4 млн рублей. Из них 526,4 млн рублей предназначены на покупку средств индивидуальной защиты и обеспечение инфекционными койками, еще 195 млн рублей пойдут на стимулирующие выплаты медикам. За счет средств резервного фонда в регион направят 42 аппарата искусственной вентиляции лёгких, помимо этого ожидается поставка 16 автомобилей скорой помощи.

Как отметили в Минвостокразвития, общий объем направленных дальневосточным территориям средств составил порядка 4,2 млрд рублей. При этом средства выделяются на основании расчётов, которые дают сами регионы. То же самое касается поставок дополнительного медицинского оборудования и карет скорой помощи. На Дальний Восток поступит 257 аппаратов ИВЛ, а также 114 «скорых».

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 22 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 272 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 18 человек