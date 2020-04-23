По информации городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций, в режиме видеоконференции состоялось обсуждение вопроса строительства в Хабаровске тепломагистрали ТМ-35. В совещании приняли участие представители мэрии, Министерства ЖКХ, АО «ДГК», комитета по развитию топливно-энергетического комплекса правительства края, краевого комитета по ценам и тарифам, а также заместитель генерального директора дивизиона Дальний Восток ПАО «РусГидро» Сергей Васильев.

По информации Васильева, предприятие готово начать строительство головного участка тепломагистрали ТМ-35 в границах земельного участка ТЭЦ-3. Его ориентировочная стоимость в текущих ценах составит до 270 миллионов руб. Как сообщили в городском профильном управлении, с точки зрения министерства ЖКХ Хабаровского края, строительство основной нитки теплотрассы по территории города наиболее перспективно рассматривать в рамках концессионного соглашения: на сегодняшний день есть потенциально заинтересованные инвесторы, которые готовы выступить в роли концессионеров, но для разработки этой финансово-экономической модели необходимо время.

Напомним, отсутствие тепломагистрали тормозит начало строительства крупного микрорайона в районе «Ореховой сопки» на миллион квадратных метров жилья. Проект ТМ-35 разработан еще в 2016 году, на него уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы, однако он пока не реализован: цена вопроса слишком высока. По расценкам четырехлетней давности, она составляла без малого 2,5 миллиарда рублей. Между тем, сегодня есть инвесторы, готовые приступить к застройке перспективного района. Это: ООО «ГрадъСервис», ООО «УИП», ООО «Коммерсант», ООО «ДВПИ». Чтобы решить вопрос транспортной доступности микрорайона, сейчас идут проектно-изыскательские работы для новой дороги – улицы Героев Пассаров, которая соединит Совхозную и Трехгорную. В перспективе здесь же появится Восточная дуговая магистраль. Последняя пройдет от улицы Воронежской через Совхозную и присоединится к Карла Маркса в районе Выборгской. Для того, чтобы обеспечить микрорайон коммунальной инфраструктурой, МУП «Водоканал» запланировал проложить водопровод от Воронежского шоссе до улицы Совхозной и построить канализационный коллектор.

Отметим, что освоение территории «Ореховой сопки» запланировано для обеспечения доступным жильем семей со средним достатком и увеличения объемов жилищного строительства, как то предписывает указ президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В случае положительного решения вопроса по обеспечению перспективной территории транспортной и коммунальной инфраструктурой, начнется ее комплексная застройка. Вместе с жилыми домами здесь появятся 4 детских сада, 2 школы, 2 поликлиники и пожарное депо.