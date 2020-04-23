Контрольные органы края идут навстречу бизнесу. В регионе с 21 до 3 дней сокращены сроки процедуры техосмотра спецтехники. Как сообщили в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования, это решение позволит максимально быстро проверить безопасность и исправность техники, которая задействована на краевых сельхозугодиях. При этом инспекторы мобилизованы на проведение техосмотра с выездом на предприятие.

— В этом году теплая зима и ранняя весна заставила руководителей предприятий, где эксплуатируется сельхозтехника, ускорить подготовку машин к работам. Посевная кампания уже началась, поэтому мы пересмотрели сроки в пользу оптимизации процессов производства,- сообщил начальник главного управления Андрей Коротков.

В ведомстве также напомнили, что до конца текущего года отменены плановые проверки в отношении бизнеса, которые ранее были согласованы с органами прокуратуры. Ограничения коснулись и внеплановых проверок.