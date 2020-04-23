Минимизировать для себя экономические последствия пандемии COVID-19 горожане хотят за счет личных огородов. О новых сельхозтенденциях в краевой столице рассказал начальник городского отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов Олег Фомин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сегодня в границах городского округа «Город Хабаровск» ресурс земель, отведенных под коллективные сады и огороды, составляет 1330 гектаров. На них сформировано 16 тысяч дачных участков, которые объединены в 91 садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ). Хабаровчане, обрабатывающие большинство из этих наделов, выращивают до 50% потребляемого в городе картофеля, около 40% овощей и 5% плодово-ягодной продукции. Конечно, делают это они, прежде всего, для удовлетворения собственных нужд, но и излишки с удовольствием реализуют на местных ярмарочных площадках. Стоит отметить, что сегодня интерес к приобретению садовых и огородных участков значительно возрос. Руководители СНТ, союзов и обществ садоводов и огородников регулярно сообщают о том, что от желающих стать владельцами дач просто нет отбоя – горожане озаботились поиском свободных участков», — рассказал Фомин.

По словам соискателей, наличие собственной дачи позволит, во-первых, изолироваться от остального города и получить заряд здоровья на свежем воздухе, во-вторых – это большое подспорье в производстве экологически чистых продуктов, потребность в которых в последнее время растет не только в Хабаровске, но и во всем мире в целом. В-третьих, собственный огород – гарантия того, что на зиму семья не останется без витаминов.

С потенциальными овощеводами в этом согласны хозяева городских подсобных и фермерских хозяйств. Учитывая сложившуюся ситуацию, они в разы увеличили количество рассады для реализации горожанам этой весной. К примеру, владелица семейного личного подсобного хозяйства Светлана Скорик готова предложить растения десятков сортов, которые уже прошли многолетнюю проверку дальневосточным климатом, доказали свою стойкость перед вредителями и продемонстрировали высокую урожайность.

«Если говорить о помидорах (рассадой, которую мы готовим, можно засадить целый гектар – 20 тысяч «корней»), то в этом году сделали упор на сорта, из-за своей формы, размеров и мясистости прозванные в народе «Бычьим сердцем»: хабаровчане их очень любят. Растим оранжевые, красные, желтые и даже черные томаты сорта «Японский трюфель»: из-за вытянутой грушеобразной формы горожане называют их «лампочками». Для любителей экзотики вырастили даже самые маленькие в мире помидоры сорта «Микро-Том»: между собой в шутки называем их «мышиным сердцем». Высотой всего в 20 сантиметров, они прекрасно чувствуют себя даже в комнатном горшке и дают богатый урожай, — рассказала овощевод.

К высадке в грунт ее хозяйство подготовит 5 тысяч штук баклажанной рассады, 25 тысяч перцев, капусту — в аналогичных объемах. «Готовы предложить горожанам и семена разных сортов картофеля, в том числе – ранних. Огурцами, морковью, зеленью – всеми видами овощей хабаровских дачников сможем снабдить», — отметила хозяйка.

Цветы тоже не забыты: в теплицах подрастают бархатцы, бегонии, петунии, бальзамины, георгины, тунбергии, примулы, цинерарии, настурции и многие другие душистые чудеса природы.

«Уверена, что в этом году будет востребовано все, что мы вырастим. Китайских фермеров, которые приезжали и работали в Хабаровске, мы в этом году вряд ли дождемся. Связывались с китайскими коллегами-аграриями – из-за COVID-19 их к нам не выпускают, полевые рабочие и механизаторы из КНР тоже не могут приехать, а сезон посадок уже вот-вот начнется… Будем растить сами. Очень радует, что выращиванием овощей сейчас интересуется все больше молодых людей – значит, у хабаровской земли есть будущее», — отметила Светлана Скорик.