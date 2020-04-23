А для их перевозки к участкам планируют организовать дополнительные рейсы и увеличить количество судов. Напомним, навигация-2020 стартует в первый майский день. В этом году выполнять регулярные рейсы будут два перевозчика: ИП Козловский и ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Специалисты провели анализ наполняемости теплоходов в выходные дни в прошлом году. Количество пассажиров на одно судно составило 189 человек. В этом году, с учетом необходимости соблюдать рекомендованную эпидемиологами личную дистанцию между людьми, двухпалубный теплоход сможет принять не более 104 садоводов: 75 – на одну палубу и 29 – на другую», — рассказал начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации города Владимир Ощановский.

В связи с этим составленный ранее график перевозок будет скорректирован, сейчас рассматривается вопрос об организации дополнительных рейсов и увеличении количества судов, чтобы избежать скученности людей. Перевозчики полностью подготовлены к работе в условиях пандемии: закуплены дезинфицирующие средства, маски и перчатки для экипажей. Садоводам разосланы листовки с напоминанием о соблюдении мер безопасности на борту: им необходимо будет иметь при себе маски и перчатки, при входе на судно тщательно вытирать подошвы обуви о пропитанное дезинфицирующим средством покрытие, при рассадке — соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров. К началу навигации на воде у берега Амура будет установлен катерный пост полиции. Правоохранительные органы также будут следить за порядком на речном вокзале. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС обеспечат раздачу пассажирам буклетов с необходимой информацией, в том числе телефонами экстренных служб. Кроме того, перед посадкой все пассажиры пройдут через процедуру измерения температуры бесконтактным термометром. Хабаровчане с явными признаками нездоровья на борт допущены не будут.