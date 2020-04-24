В Хабаровском крае по поручению губернатора реализуют пилотный проект по созданию жилищно-строительных кооперативов. Его суть в том, что жители льготных категорий граждан, специалисты бюджетной сферы получат возможность приобрести жилье по ценам ниже рыночных.

Для этого необходимо объединиться в ЖСК и выбрать строительную организацию. Под такие проекты власти готовы предоставлять бесплатные земельные участки. В Хабаровске первый такой ЖСК планируется построить в районе переулка Дзержинского и улицы Гамарника. С муниципальными властями достигнута договоренность о бесплатной передаче земельного участка, который уже сформирован.

— Первый такой ЖСК в Хабаровске намерены организовать медицинские работники. В процессе им необходимо будет определиться со строительной организацией, выбрать проект дома и написать заявление в администрацию города о предоставлении бесплатного земельного участка без торгов, — отметили в краевом минстрое.

При этом министерство готово оказать содействие в строительстве, в том числе рекомендовать на выбор проектную и строительную организации. К примеру, проектно-строительный институт разработал эскизное решение проекта дома под ЖСК. Краевое учреждение предлагает девятиэтажный объект на 63 квартиры.

— Идея сама по себе очень хорошая, так как позволит ускорить темпы строительства жилья для льготных категорий граждан. Такой жилищный проект мы всячески поддерживаем. Пока отрабатываем в пилотном режиме, если программа хорошо себя зарекомендует — будет продолжать, — отметил губернатор Сергей Фургал.

С условиями организации жилищно-строительных кооперативов, а также перечнем категорий граждан, которые могут стать его участниками, можно ознакомиться на сайте краевого минстроя. На официальной странице также размещена другая информация о реализации краевых жилищных программ, условиях получения господдержки.