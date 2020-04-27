До конца года в Хабаровском крае будут действовать новые условия назначения отдельных мер социальной поддержки. При выплате пособия на ребенка от 3 до 7 лет не будут учитывать доходы безработного члена семьи за 12 месяцев. Такой порядок принят на период ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Согласно документу, при назначении выплат на ребенка от 3 до 7 лет не будут учитывать доход безработного члена семьи за предыдущий период. Право на ежемесячную выплату имеют малоимущие семьи, в которых доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения за второй квартал предшествующего года, т.е. ниже 14369 рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 7590,5 рублей. По предварительным расчетам, эту выплату в крае получат более 13 тысяч хабаровских семей, в которых воспитывается более 20 тысяч детей. Заявления на эту меру поддержки начнут принимать не позднее 1 июня 2020 года.

Также принято решение не учитывать доходы безработных членов семей при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, заключении социального контракта и единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией. Такой порядок будет действовать до конца текущего года.

В министерстве социальной защиты населения обращают внимание на то, что члены семей должны быть официально признаны безработными в порядке, установленном Законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации».

Получить консультацию по вопросу выплат мер социальной поддержки можно по телефонам центров соцподдержки по месту жительства.