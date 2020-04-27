24 апреля 2020 года принят и опубликован Федеральный закон № 133-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», которым вводится ответственность за самовольную перепланировку, переустройство нежилых помещений в многоквартирных домах, а также штрафы для должностных и юридических лиц. Теперь название статьи звучит по новому: «Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме».

Первая часть статьи устанавливает административную ответственность за порчу жилых помещений или порчу их оборудования либо использование жилых помещений не по значению. Наказание за данное нарушение для граждан останется прежним – предупреждение или штраф от 1000 до 1500 рублей. При этом впервые вводится ответственность для должностных лиц от 2000 до 3000 рублей, а для юридических лиц от 20 000 до 30 000 рублей.

Вторая часть статьи раньше предусматривала ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в отношении граждан в виде штрафа от 2000 до 2500 рублей. Теперь, и это очень важно, установлена ответственность за самовольные переустройство и (или) перепланировку не только жилых, но и нежилых помещений в многоквартирном доме. Для граждан штраф остается прежним. При этом впервые устанавливается штраф для должностных лиц от 4000 до 5000 рублей, а на юридических лиц – от 40 000 до 50 000 рублей. Лица, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, будут нести такую же ответственность, как и юридические лица.

Полномочиями по рассмотрению дел по статье 7.21 КоАП РФ наделены органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор.

— Напомню, что в прошлом году вступили в силу изменения в ЖК РФ в части распространения норм о переустройстве и (или) перепланировке не только на жилые, но и на нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в части ужесточения требований к переводу квартир в нежилое помещение. Поэтому давно уже назрела необходимость внесения изменений и в статью 7.21 КоАП РФ в части введения ответственности владельцев нежилых помещений, установления санкций для должностных и юридических лиц, — отметила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

В пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 №14, под использованием жилого помещения не по назначению понимается его использование не для проживания граждан, а для иных целей (например, для офисов, складов, промышленных производств, содержания и разведения животных), то есть фактическое превращение жилого помещения в нежилое.

Также в прошлом году был установлен запрет на оказание гостиничных услуг в жилом помещении. В то же время часть 2 статьи 17 ЖК РФ допускает использование жилого помещения для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности (например, научной, творческой, адвокатской), проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Как отметила Ольга Беленькая, в практике не редки случаи, когда владельцы нежилых помещений в многоквартирных домах делали самовольные перепланировки, переустройство, сносили, в том числе и несущие стены, что в некоторых случаях приводило к трагическим последствиям. Поэтому введение в отношении таких лиц административной ответственности является обоснованным.