Беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим сотрудникам активно оформляют предприятия малого и среднего бизнеса края. На сегодняшний день, такие займы бизнесу готовы предоставить 9 банков. Как было отмечено на аппаратном заседании в правительстве региона, по данным на 24 апреля, за оформлением зарплатного кредита обратился 191 бизнесмен, 75 заявок одобрены, 33 предпринимателя уже получили деньги, в 32 случаях банки приняли отрицательное решение.

Так, например, в ПАО Сбербанк поступило 115 обращений, 50 из них одобрено, выдано 12 кредитов. Банк ВТБ (ПАО) принял 23 заявки, в 18 случаях бизнесмены получили деньги, остальные на рассмотрении. Также заявки предприниматели могут направить в ПАО «Промсвязьбанк», АО «МСП Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Россельхозбанк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и АО «Альфа-банк».

Напомним, сумма займа определяется для каждого заемщика персонально исходя из численности работников, минимального размера оплаты труда (МРОТ) с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, а также с учетом уплаты страховых взносов в соответствующие фонды. Кредиты выдают сроком на год. Ставка для заемщика 0% действует 6 месяцев, в последующие месяцы – 4%.

Правила предоставления банкам субсидий на беспроцентные займы бизнесу установлены Постановлением Правительства России № 422. Также Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить гарантиями Внешэкономбанка не менее 75% объёма зарплатных кредитов.