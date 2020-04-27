24 апреля 2020 года принят Федеральный закон № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», которым предусмотрено право субъектов РФ устанавливать дополнительные ограничения на реализацию алкоголя вплоть до полного запрета его продажи в объектах общественного питания, находящихся в многоквартирных жилых домах или на прилегающей к ним территории.

Уже давно действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени, за некоторыми исключениями. При этом субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Чтобы обойти ограничения недобросовестные предприниматели, под видом баров и кафе, открывали питейные заведения на первых этажах многоквартирных домов, которые в народе получили название «наливайки» или «рюмочные». В них желающие могли не только выпить, но и фактически в ночное время купить алкоголь на вынос.

— Необходимость принятия закона инициаторы объясняют многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в таких многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на придомовых территориях. Эту инициативу поддержали более 40 регионов. По мнению разработчиков такая мера позволит отличить настоящее кафе от «наливайки», — рассказала Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Принятый закон устанавливает минимальные требования к площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории. Она должна быть не менее 20 квадратных метров. При этом регионы вправе её увеличить, а также установить полный запрет на реализацию алкоголя в таких объектах. В этом случае, по запросу Росалкогольрегулирования субъекты РФ должны предоставить сведения о введенных ими дополнительных ограничениях, как в части площади, так и полного запрета.

— Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь специально оборудованных помещений объекта общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. Так, если регион установит площадь 30 метров, то в зале меньше этой площади алкоголь уже нельзя будет продавать, — уточнила Ольга Беленькая.