В условиях карантинных мероприятий службы занятости населения края продолжают работать дистанционно. Так, для поиска работы, оформления выплат, регистрации в качестве безработного достаточно подать заявление через портал «Работа в России». Для этого необходимо иметь учетную запись на портале Госуслуг. С 1 марта такой возможностью воспользовались более трех тысяч жителей края. Из них безработными признан 1881 человек, которым уже назначен максимальный размер пособия.

Напомним, после подачи заявления с каждым гражданином службы занятости проводят индивидуальную работу. Пособие по безработице назначается на 11-й день после обращения только в том случае, есть предлагаемые вакансии не подошли заявителю по объективным причинам. Тогда с апреля по июнь размер пособия составит 12 тысяч 130 рублей без учета районных коэффициентов. Подробнее окончательный размер выплат можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.

— Жители активно консультируются по вопросам трудоустройства, назначения социальных выплат. Так, только с 9 по 22 апреля в центрах занятости населения края поставлены на учет 455 безработных, подавших заявления через портал «Работа в России». Из них не работали до постановки на учет более года — 124 человека, 218 человек уволены после 1 марта, — отметили в комитете по труду и занятости населения края.

По информации ведомства, если у безработных граждан, потерявших работу с 1 марта 2020 года, имеются дети в возрасте до 18 лет, то дополнительно им каждый месяц будет начисляться по 3000 рублей на каждого ребенка. Выплату может получить один из родителей в семье.

Общая численность безработных граждан в крае составляет около 6 тысяч человек, при этом число заявленных работодателями края вакансий превышает 15 тысяч.

Напомним, что установить трехмесячные максимальные выплаты пособий по безработице для граждан, уволенных после 1 марта 2020 г. распорядился Президент РФ. На максимальные выплаты не смогут рассчитывать те, с кем прекращены трудовые отношения из-за нарушений трудовой дисциплины или других виновных действий. Для граждан, уволенных до 1 марта 2020 года, размер пособия устанавливается в прежнем порядке. В этом случае выплата зависит от ряда условий, в том числе от стажа на последнем месте работы. В разных случаях могут начислить как минимальный, так и максимальный размер пособия.