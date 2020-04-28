Взрослые и дети стали меньше болеть гриппом и ОРВИ. На прошедшей неделе в краевой столице зарегистрировано 1588 случаев острой респираторно-вирусной инфекции, что ниже эпидпорога на 52,2%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Сейчас на пике внимания медиков ситуация по заболеваемости дальневосточников COVID-19. На сегодняшний день зарегистрировано 439 заболевших, 260 из них – жители Хабаровска. В крае наибольшая заболеваемость регистрируется в Ульчском районе (с. Богородское) – 116 человек и Совгавани – 26. Большинство инфицированных в возрасте от 18 до 65 лет. Часть пациентов — бессимптомные носители. Они выявлены при проведении эпидемического расследования. Все эти люди были в контакте с ранее заболевшими и находились в изоляции. При расчете на 100 тысяч населения Хабаровский край по заболеваемости новым опасным вирусом находится на 4 месте в Дальневосточном Федеральном округе.

«Чтобы остаться здоровыми, защититься как от сезонных заболеваний, так и от коронавируса, хабаровчанам следует продолжать применять все общедоступные меры профилактики: носить маски в общественных местах и транспорте; неукоснительно соблюдать меры личной гигиены; в случае появления признаков заболевания, обязательно вызвать врача на дом», — напомнила заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

Также она отметила, что с приходом весны горожанам приходится противостоять еще одной, традиционной для нашего региона, напасти: клещам. Они уже активно пробуют хабаровчан на вкус: за помощью к врачам из-за присасывания маленьких вампиров уже обратилось 68 горожан — 42 взрослых и 26 детей.