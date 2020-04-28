Постановление о завершении отопительного сезона в краевом центре подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Как пояснил исполняющий обязанности начальника отдела городского управления топлива и энергообеспечения Андрей Унтерберг, подача тепла прекращается, как только в городе устанавливаются среднесуточные атмосферные температуры +8°C и держатся на этом уровне не менее 5 дней.

«Такая ситуация наступит у нас как раз к 4 мая. После завершения отопительного сезона, который в этом году прошел без серьезных инцидентов и аварий, энергетики начнут гидравлические испытания тепломагистралей на прочность и герметичность, что приведет к временным перебоям в подаче хабаровчанам горячей воды», — сказал он.

Расписание гидравлических испытаний уже составлено. С 6 по 8 мая будет тестироваться зона ТЭЦ-2 — без кипятка временно останутся жители Кировского района в границах улиц: Амурский бульвар – Джамбула – Металлистов – Тихоокеанская – Истомина. Центрального района в границах: Амурский бульвар – Шеронова – Ленина (от площади Блюхера до Шевченко), Гамарника (нечетная сторона). Индустриального района в границах: Калинина – переулок Доступный – Волочаевская – Гамарника (четная сторона).

С 11 по 15 мая пройдут испытания трубопроводов ТЭЦ-1. Без горячего водоснабжения временно придется обходиться потребителям Индустриального района, Центрального в границах: Гамарника (нечетная сторона) – Пушкина (до улицы Карла Маркса) – Мухина (от Пушкина до Дикопольцева). Железнодорожного района в границах: «Хабаровск — 2» — Аэродромная – Целинная – Геодезическая – Промывочная – Шмаковская – ДОСы – Костромская – Промышленная. Хабаровского района – поселки Ильинка, Ракитное и Некрасовка.

С 18 по 22 мая пройдут испытания трубопроводов ТЭЦ-3. В этот период горячая вода будет отсутствовать в Краснофлотском и Кировском районах в границах: Амурский бульвар – Лейтенанта Шмидта – Шелеста – Воронежская – Ленинградская. В Железнодорожном районе, за исключением улиц Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСов, района «Хабаровск-2», которые на этот период будут обеспечены горячим водоснабжением от ТЭЦ-1. Частично горячая вода не будет поступать в Центральный район в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) от площади имени Блюхера – Ленинградская – Карла Маркса — Гоголя.

«Все порывы и повреждения, которые проявят себя в ходе гидравлических испытаний, будут устранены. Также в этом году в Хабаровске предстоит отремонтировать более 5 километров тепломагистралей (11 объектов) и свыше 9 километров внутриквартальных сетей», – отметил Андрей Унтерберг.

Завершить эти работы необходимо в сентябре.