ПАО «МТС-Банк»совместно с АО «Банк ДОМ.РФ»объявляют о запуске программы «Дальневосточная ипотека» со ставкой от 1,6% годовых для молодых семей и участников федерального проекта «Дальневосточный гектар». Процентную ставку субсидирует государство при соответствии условий кредита требованиям целевой программы.

В рамках реализации государственной программы «Дальневосточная ипотека» для молодых семей не старше 35 лет и участников программы «Дальневосточный гектар» возможно оформить ипотечный кредит со ставкой от 1,6% годовых в офисах Дальневосточного филиала МТС Банка.Ставка 1,6% годовых доступна для клиентов, подтверждающих доход выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица из Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР).

Максимальная сумма кредита составляет6 млнрублей, срок кредита ‒ от 1 года до 20 лет, минимальный первоначальный взнос ‒ от 20% от стоимости недвижимости.

К категории «Молодая семья» относятся граждане Российской Федерации в возрастеот 21-го года до 35-ти лет включительно, состоящие в браке. Также участвовать в программе могут граждане России в возрасте от 21-го до 35-ти лет включительно, не состоящие в браке и имеющие на иждивении ребенка до 18-ти лет.

Молодая семья может оформить указанный ипотечный кредит в МТС Банке на приобретение/строительство недвижимости в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по договору купли-продажи от юридического лица-первого собственника (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда)или участия в долевом строительстве, а также на приобретение/строительство недвижимости с земельным участком в сельских поселениях или индивидуального жилого дома на территории округа.

Участники целевой программы «Дальневосточный гектар» могут взять ипотеку от 1,6% годовых на строительство жилого дома на земельном участке, предоставленному в соответствии с законом №119-ФЗ .