Власти Хабаровского края отменили весенний общекраевой субботник, который должен был пройти в конце апреля. Из-за коронавируса было решено перенести его на другое время, кода угроза распространения инфекции пройдет. Однако двухмесячник санитарной очистки все равно проведут. Коммунальным службам поставили задачу – убрать весь мусор, скопившийся за зимние месяцы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Уборку выполнят силами предприятий отрасли ЖКХ и служб благоустройства. При этом будут соблюдены все ограничения и правила, установленные на период пандемии. Так, только на начало этой недели в краевой столице уже ликвидировано 95 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, очищено более 2600 дворовых территорий. Это неплохой результат, и работы продолжатся, — уточнили в краевом минжкх.

Напомним, в прошлом году в весеннем краевом субботнике приняло участие около 71,5 тысяч человек. За один день были ликвидированы 202 неорганизованные свалки, убрано 8766 дворовых территорий, очищено более 1,7 тысяч кв. м дорожного покрытия, благоустроено 136 детских спортивных площадок.

К сожалению, из-за пандемии в этом году отменены и все весенние акции по посадке леса. Обычно они проходили широко, с привлечением большого числа молодежи. Пока акции приостановлены до мая. Но в преддверии Дня Победы Хабаровский край присоединился к онлайн-проекту #СадПамятиДома, который сейчас набирает популярность в соцсетях. Людям предлагается высадить возле частного дома или на даче дерево в память о воевавшем родственнике, а фотографию разместить на специальном сайте. Общероссийская акция #СадПамятиДома продлится до 22 июня.