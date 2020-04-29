Очередное совещание с руководителями российских регионов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции провел Президент РФ Владимир Путин. В своем выступлении он обозначил, каких результатов удалось достичь в работе по преодолению пандемии. Для того чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, в стране приняты и действуют особые меры. На поддержку малого и среднего бизнеса, дополнительные выплаты гражданам, потерявшим работу, выделяются значительные средства.

— Обращаю внимание: решения будут считаться выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки, — подчеркнул Владимир Путин.

По словам главы государства, в России с нуля было запущено массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции, в регионах завершается работа по развёртыванию специализированных коек.

— Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своём здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти. Но ситуация остаётся очень сложной. Специалисты, учёные говорят о том, что пик ещё не пройден, — отметил глава государства.

Также Президент сообщил, что период нерабочих дней будет продлен до 11 мая включительно при строгом соблюдении профилактических мер. Это обусловлено тем, что впереди череда больших майских праздников, между которыми три дня — 6, 7 и 8 мая – трудовые будни. Их Владимир Путин объявил нерабочими, с сохранением заработной платы.