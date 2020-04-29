Правительство РФ установило мораторий на штрафы и пени за просрочку коммунальных платежей. Их не будут взымать вплоть до 1 января 2021 года. Кроме того, на этот же срок приостановлена возможность отключать потребителей от коммунальных услуг, если они вовремя не заплатили или внесли платежи не полностью. Власти страны пошли на этот шаг, чтобы поддержать жильцов, у которых из-за пандемии коронавирусной инфекции может сложиться сложная финансовая ситуация. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Важно понимать, что обязанность оплачивать коммунальные платежи сохраняется. Если человек, пользуясь правом моратория, умышленно перестанет платить, то его долги будут копиться, что в дальнейшем приведет к серьезным проблемам. Возместить платежи всегда можно через суд. Поэтому небрежное отношение к оплате коммунальных услуг ничего не даст. Однако для людей, которые действительно испытывают временные финансовые трудности, этот мораторий станет мерой поддержки, — пояснили в министерстве ЖКХ края.

В министерстве напоминают, что от платежной дисциплины потребителей зависит устойчивость всей отрасли ЖКХ. Предприятиям необходимо вовремя проводить ремонтные работы, готовить свое оборудование к новому отопительному периоду, выполнять текущие работы. Поэтому просрочки коммунальных платежей ставят под угрозу срыва весь комплекс работ.

На сегодняшний день в Хабаровском крае уже прогнозируется снижение сборов за ЖКХ. По предварительным расчетам, за апрель-май коммунальщики могут недополучить до 50% отчислений. За два месяца общая сумма недоборов может превысить 2,3 млрд рублей.