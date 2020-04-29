В городе продолжается реализация краевой адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Как рассказала заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун, в 2019 году, в ходе ее первого этапа, было расселено 8 ветхих многоквартирных домов, для жителей которых приобретено 37 благоустроенных квартир. Их купили для переселенцев на вторичном рынке. Приобретение жилья для оставшихся двух десятков семей пришлось отложить на 2020-й год, так как эти граждане через суд доказывали свои права на жилплощадь.

«Всю купленную в 2019 году жилплощадь мы приобретали для горожан за счет средств краевой адресной программы. Однако теперь покупку необходимых 19 квартир, права на получение которых хабаровчане доказали в судебном порядке, муниципалитет будет оплачивать из городского бюджета: на эти цели будет выделено 40 миллионов рублей», — сообщила она.

Неожиданный финансовый груз лег на мэрию из-за того, что в минувшем году краевое министерство ЖКХ не выполнило свои обязательства перед федеральным «Фондом реформирования жилищно-коммунального хозяйства» – не приобрело 90% запланированных квартир под расселение бараков во всех муниципальных образованиях Хабаровского края, из-за чего финансирование первого этапа региональной программы остановлено. По этой причине региональным министерством предложено городу оплатить покупку жилья самостоятельно, либо заключать муниципальные контракты на выкуп жилых площадей с отсрочкой на 3 месяца.

«Администрация города Хабаровска принято единственно возможное в данной ситуации решение: приобрести квартиры на средства городской казны, так как любой собственник, продающий жилье на вторичном рынке, захочет получить за него деньги сразу, а не через 3 месяца. Надеемся, что вопрос с возобновлением финансирования программы будет решен «Фондом реформирования жилищно-коммунального хозяйства» в ближайшее время и затраченные бюджетные средства нам вернут», — отметила Светлана Пискун.

Так как реализация программы продолжается и покупка 19 квартир для переселенцев – в силе, хабаровчан, желающих продать для этого свое жилье с гарантией честной сделки, очень ждут в мэрии. Получить ответы на все вопросы заинтересованные собственники могут по телефонам: 41-99-75, 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57, 41-98-51, 41-94-98.

Также Светлана Пискун подчеркнула, что с финансированием второго этапа краевой адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилого фонда, который стартовал в текущем году, все в порядке: в 2020-м в Хабаровске в новые благоустроенные пенаты из 11 бараков переедут 85 семей.