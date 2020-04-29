Правительство Хабаровского края расширило перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В него внесли Хабаровский краевой фонд капитального ремонта и подрядные организации, которые производят работы в рамках реализации программы капремонта.

— В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции регоператором капремонта обеспечены все необходимые санитарные мероприятия. С подрядными организациями проведены инструктажи. Им рекомендовано осуществлять только те работы, при которых исключается контакт с жильцами. К примеру, это ремонты крыш, подвалов, фасадов, лифтовых шахт. Работы по капремонту внутридомовых инженерных сетей в помещениях, принадлежащих собственникам, можно проводить только по согласованию с собственниками помещений. Все отключения электроснабжения и водоснабжения надо согласовывать с управляющими компаниями, — дали разъяснения в краевом министерстве ЖКХ.

В ведомстве напомнили, что капитальный ремонт относится к социально важным и стратегическим направлениям работы сферы ЖКХ. Ремонты идут по заранее составленному графику, и любые отклонения могут сдвинуть сроки обновления жилого фонда. Сейчас в краевом краткосрочном плане капремонта на этот год числится 714 домов. По 414 из них готовится проектно-сметная документация, 606 домов уже законтрактованы. В 350 многоэтажках будут проведены строительно-монтажные работы.