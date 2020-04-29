По информации Минкомсвязи, общее количество граждан РФ, находящихся на Пхукете и ожидающих вылета – около 3000 человек. Среди них – более 180 жителей Дальнего Востока, в том числе Хабаровского края. Все они не имеют возможности эвакуироваться в Россию из-за отмены регулярного авиасообщения между странами. К решению вопроса по обращению самих граждан подключился депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких.

Напомним, ранее к парламентарию обращались жители Хабаровского края, которые не могли вылететь из Бангкока. Тогда Борис Гладких решал этот вопрос совместно с рабочей группой Государственного Совета РФ по противодействию новой короновирусной инфекции. В рабочем порядке для решения вопроса были установлены контакты с Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством иностранных дел РФ и Посольством России в Тайланде, а также с авиаперевозчиками. Все данные и списки жителей нашего региона парламентарию предоставила инициативная группа граждан, ожидающих вылета.

— Такая же инициативная группа сформировалась на Пхукете. Мои контактные данные они получили от группы, которая была в Бангкоке. Сейчас мы собираем актуальные списки наших граждан. По информации представителей инициативной группы у отдельных граждан заканчиваются средства к существованию, средства индивидуальной защиты и гигиены, жизненно необходимые лекарственные средства. Среди граждан, ожидающих вылета, есть люди пожилого возраста, лица, страдающие сахарным диабетом и сердечнососудистыми заболеваниями, а также несовершеннолетние лица, в том числе грудного возраста, которым необходим особый уход, — рассказал Борис Гладких.

Парламентарий также подчеркнул, что не все те, кто ожидают вылета – туристы. Некоторые из этих людей работали на территории Таиланда и, имеют там вид на жительство.

Депутат для решения вопроса обратился в Минкомсвязи для уточнения всех данных граждан и информации о запланированных рейсах. Сейчас действует правило, один рейс – один регион, сообщил депутат. Однако, возможны и случаи, когда людям будет предложено вылететь в соседний регион.

Отметим, жители Хабаровского края, прилетевшие из Бангкока, сейчас находятся в обсерваторе на 14-дневном карантине.