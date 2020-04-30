Служба исследований HeadHunter выяснила ожидания российских работников на рынке труда во 2 квартале 2020 года. Опрос проводился по следующим параметрам: наличие угрозы увольнения на текущем месте работы, оценка сложности и критичности в поиске работы, готовность снизить зарплатные ожидания и оценка шанса поиска работы в ближайшей перспективе.

Общий Индекс самочувствия соискателей на рынке труда опустился до минимальной за всю историю проведения исследования (с 2015 года) отметки в –0,21 пункта.Наибольший вклад в это внесли индексы стабильности на текущей работе и готовности снизить зарплатные ожидания: всё больше соискателей опасаются сокращений и выражают готовность потерять в деньгах взамен на сохранение места работы.

Наиболее выраженный негативный окрас настроения имеют соискатели из туристической сферы, а также сферы искусства и развлечений. Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели в IT-сфере, а также начинающие специалисты, медики и работники добывающей сферы.

Что касается регионов, то наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают соискатели из столичных регионов: Москвы и Санкт-Петербурга. Меньше всего пока почувствовали на себе влияние кризиса соискатели из Дальнего Востока, Сибири и Поволжья.