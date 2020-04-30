Энергетики Хабаровской ТЭЦ-3 филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) завершили реконструкцию первого из трех мазутных котлов пиковой водогрейной котельной. В результате реконструкции котлоагрегат ПТВМ-180 №1 переведен на сжигание газового топлива и будет полностью включен в работу в следующий отопительный сезон 2020/21 гг. Это позволит эффективней распределить тепловую нагрузку на энергоблоки станции и даст ощутимый экономический и экологический эффект. Предприятие направило на реализацию инвестпроекта около 460 млн. рублей.

«Модернизированные мощности позволят удовлетворить спрос потребителей тепловой энергии, выросший в связи со строительством новых жилмассивов в северной части Хабаровска, — комментирует начальник котлотурбинного цеха Хабаровской ТЭЦ-3 Алексей Кутырев. — Планируется, что уже в ближайшем отопительном сезоне 2020-2021 года котел сможет обеспечить поддержание заданного диспетчерского режима теплосети, при соблюдении всех экологических требований».

К строительству инфраструктуры для газификации оборудования энергетики Хабаровской ТЭЦ-3 приступили еще в 2019 году, когда был построен газораспределительный пункт ГРПБ-75 и проложен газопровод. Активная фаза реконструкции котельного оборудования началась в начале 2020 года, завершившись в конце апреля. В настоящий момент водогрейный котлоагрегат № 1 ХТЭЦ-3 успешно прошел пусковые испытания.

Оставшиеся два водогрейных котла ПТВМ-180 пиковой котельной остаются в составе резервного оборудования станции. В будущем их также планируется реконструировать для сжигания газового топлива вместо мазута. Первые шаги в этом направлении уже сделаны — от общего газопровода проложены отводы с арматурой на каждый из котлов.

Пиковая водогрейная котельная старше самой ТЭЦ: ее первый котел ввели в строй еще в 1979 году (основной корпус ХТЭЦ-3 — в 1985 году). Несколько лет котельная самостоятельно обогревала такие районы Хабаровска, как Северный микрорайон, База КАФ, тепличное хозяйство, птичник, а также станционное хозяйство.