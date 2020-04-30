На реализацию первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики края направят более 1 миллиарда 870 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на оказание поддержки малому и среднему бизнесу – почти 1 миллиард 125 миллионов рублей, рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

— Самым «бюджетоёмким» мероприятием станет оптимизация налоговой нагрузки на МСП из пострадавших отраслей. Сейчас в Правительстве региона на рассмотрении находится законопроект о предоставлении льгот для предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Документом предусмотрено снижение ставки с 6% до 3% по базе «доходы», с 15% до 8% по системе «доходы минус расходы». Действие законопроекта распространяется на весь налоговый период. По предварительным расчетам, размер выпадающих доходов в бюджет края составит порядка 700 миллионов рублей, — рассказали в министерстве.

Распоряжением губернатора Сергея Фургала, для МСП предоставлены льготы при аренде имущества, в том числе земельных участков, которые находятся в краевой собственности. С 1 апреля по 30 июня текущего года от уплаты аренды освободят тех, кто работает в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Предприниматели, осуществляющие деятельность в иных сферах, имеют право на отсрочку платежей. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 200 бизнесменов.

Также в регионе уже установлен минимальный процент обеспечения заявки или контракта при участии малого бизнеса в государственных закупках. Уникальность данной меры в том, что она не требует привлечения средств из регионального бюджета. При этом участники закупок уже смогли сэкономить на обеспечении заявок и контрактов примерно 168 миллионов рублей оборотных средств, на стоимости банковских гарантий – еще порядка 5 миллионов.

Несколько направлений финансовой помощи предлагают в краевом Фонде поддержки малого предпринимательства. Это, в том числе, предоставление микрозаймов в размере до 5 млн рублей по программе «Рефинансирование» под 8 % годовых. Получить такой кредит сроком на 36 месяцев могут бизнесмены, осуществляющие деятельность в отраслях, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

— Ожидается, что из краевого бюджета будет выделено более 50 миллионов рублей на докапитализацию Фонда. Эти средства будут направлены на предоставление льготных займов на выплату заработной платы. Максимальный размер микрокредита составляет 500 тысяч рублей, ставка – 5% годовых. Заявка рассматривается в течение трёх дней. Отметим, что коммерческие банки сегодня выдают похожие беспроцентные займы, но только субъектам МСП из перечня пострадавших отраслей, утвержденного на федеральном уровне. Краевой Фонд готов предоставить этот вид поддержки более широкому кругу получателей, — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, ведется постоянная работа по реструктуризации задолженности предпринимателей – заёмщиков Фонда. Так, в апреле поступило 126 заявок о пересмотре графика платежей. 6 из них были отозваны заявителями, по остальным принято положительные решения. Для бюджета это мероприятие незатратно, а бизнес получает реально ощутимую поддержку.

Напомним, получить консультацию по вопросам оказания финансовой поддержки и другим мерам помощи малому и среднему бизнесу, можно по телефону «горячей линии» 8 (800) 555-39-09. По состоянию на 30 апреля от предпринимателей поступило более 1 тысячи звонков.