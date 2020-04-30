Эти яркие и неприхотливые цветы появятся на клумбах у Городского дворца культуры и будут радовать хабаровчан все лето. Сегодня мэр Сергей Кравчук оценил готовность МБУ «Горзеленстрой» к «цветочному сезону», который стартует сразу после Дня Победы. В этом году работники зеленого строительства укоренят на хабаровских клумбах 520 тысяч саженцев петуний, бегоний, колеусов десятков видов и расцветок.

«Помимо цветов на улицах появится 14 топиарных конструкций – скульптур из искусственной зелени. Их установят на Амурском и Уссурийском бульварах, а также на площади Блюхера. Фигуры станут частью ландшафтных композиций из камней, хвойников, можжевельников и цветущих растений», — рассказала Екатерина Бакулева, начальник участка предприятия.

Всего «Горзеленстрой» раскинет цветочный ковер на 6,5 тысяч квадратных метров городских клумб, кроме того на улицы Хабаровска в ближайшие недели будут выставлены 2,5 тысяч разнообразных вертикальных конструкций: шары, чаши, башни, мостики, вазоны и другие. А вот весеннюю кампанию по высадке деревьев предприятие почти завершило: до 10 мая будут высажены 1200 хвойных деревьев и 1500 кустарников. Еще 2000 «стволов» лиственных породы «пропишутся» в городе осенью.

«Предприятие полностью готово к сезону: работа кипит. Отрадно то, что «Горзеленстрой» использует все свои мощности и полностью перешел на продукцию, выращенную в местном питомнике и теплицах — саженцы больше не закупаются в других городах. Более того, к нам приезжают теперь из других муниципалитетов и знакомятся, как здесь организован производственный процесс. И сами хабаровчане все чаще приобретают здешнюю продукцию для своих дач и огородов, спрос на которые сейчас растет. Надеюсь, что горожане отнесутся бережно к цветам, к деревьям, к новым фигурам, которые появятся на улицах в ближайшее время, и все это растительное великолепие будет радовать нас до поздней осени», — резюмировал Сергей Кравчук.