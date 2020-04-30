Губернатор края Сергей Фургал подписал постановление о внесении изменений в нормативный акт, регламентирующий мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Хабаровском крае. Речь идет о продлении действующих ограничений, в том числе режима самоизоляции до 11 мая (включительно)

Так, до этой даты продлеваются ограничения работы предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, бытового обслуживания. Исключение составляют косметические, массажные и спа-салоны, парикмахерские, которым разрешено работать, соблюдая режим социального дистанцирования. До 11 мая жителям края также запрещено находиться в парках, скверах, пляжных зонах и на других территориях рекреационного назначения.

До 11 мая продлевается режим самоизоляции. Из дома по-прежнему разрешено выходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту работы, а также для приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. Сняты ограничения на передвижение адвокатов и нотариусов в случае оказания ими профессиональной юридической помощи.

Кроме того, внесены изменения в перечень организаций, которым разрешено работать в условиях ограничений. Речь идет о расширении возможностей для предприятий, осуществляющих лесозаготовительную деятельность. Разрешено работать лизинговым компаниям, адвокатским службам, Нотариальной палате края, предприятиям и организациям, осуществляющим геологоразведку и добычу полезных ископаемых, полиграфическую деятельность, а также распространение продукции печатных СМИ, ряду других организаций и структур.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесены дополнительные позиции. Речь идет об оптико-офтальмологических изделиях, в том числе очках, линзах, источниках питания для слуховых аппаратов, а также печатной продукции средств массовой информации.