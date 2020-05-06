Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги первого в этом году Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц и вузов. Хабаровский край стал лидером на Дальнем Востоке по количеству привлеченных средств и количеству грантов – 32 проекта от физических лиц получили поддержку на общую сумму около 9 млн 300 тысяч рублей. Кроме того, Хабаровский государственный университет экономики и права и Российский союз молодежи получили грант на проведение студенческого форума «Амурский кампус». Речь идет о 2 млн 800 тыс. рублей.

Размер гранта для физических лиц составил от 180 до 300 тысяч рублей. В Хабаровском крае федеральное агентство в 2020 году профинансирует проекты, связанные с добровольчеством, патриотическим воспитанием, молодежными медиа, спортивным образом жизни, развитием социальных лифтов. В рамках последнего направления в Хабаровске планируется организовать работу школьного клуба «Поколение 21 века», а также студенческий бизнес-форум «Свое Дело».

— В 2019 году по результатам двух конкурсов молодежных проектов было получено 17 грантов на общую сумму около 7 млн 900 тыс. рублей, а в 2020 году уже в первом конкурсе в копилке мы имеем 32 гранта. Также стоит отметить, что и количество заявок возросло. В этом году от Хабаровского края поступило рекордных 168 заявок по одному конкурсу, — отметили в краевом центре молодежных инициатив.

Всероссийский конкурс молодежных проектов проводится федеральным агентством ежегодно. Принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Главный критерий получения господдержки – реализуемая практика по решению социальных проблем. Впервые конкурс проводился одновременно как для физических лиц, так и для образовательных организаций.

Всего в конкурсе среди физических лиц были признаны победителями свыше тысячи проектов из 84 субъектов Российской Федерации. На их реализацию государство выделит более миллиарда рублей.