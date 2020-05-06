Все массовые мероприятия, которые были запланированы к 162-й годовщине со дня основания краевой столицы, отменены в связи с пандемией COVID-19. Не состоятся традиционное праздничное шествие, объединявшее десятки тысяч людей, все концерты на центральных площадях города, в парках и на других площадках, под запрет попал масштабный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», который должен был развернуться на улице Муравьева-Амурского, а также праздничный фейерверк.

«Это непростое решение, ведь День города — один из самых любимых праздников хабаровчан. Но отменить массовые мероприятия просто необходимо. Неизвестно, какой будет ситуация с заболеваемостью к концу мая, но очевидно, что любое скопление народа является фактором, повышающим угрозу заражения», — сказал Сергей Кравчук.

Средства, которые были запланированы на проведение торжеств, будут перенаправлены на другие статьи расходов. Впрочем, совсем без праздника хабаровчане не останутся: он пройдёт в дистанционном и онлайн-режимах в социальных сетях и на видеохостинге «YouTube». К примеру, в электронном формате состоятся литературный конкурс «Виртуальный Хабаровск», акции «Подарок городу», «162 отличных дела — Хабаровску», «Ночь в музее», «История города в предметах и артефактах», викторина «Старый Хабаровск», фотоконкурс «Хабаровск мой!». В настоящее время в мэрии прорабатывают вопрос о том, какие еще мероприятия могут пройти виртуально.