6 мая Президент РФ Владимир Путин провел очередное совещание с кабмином и губернаторами по вопросам оказания поддержки отраслям экономики и социальной сферы в условиях пандемии COVID-19. Глава государства указал ключевые направления, по которым должна оказываться помощь населению и бизнесу, а также заслушал доклады о реализации этих мер. Также Владимир Путин предложил каждому из регионов самостоятельно разработать планы по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой инфекции.

— Как вы знаете, к 5 мая просил разработать рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. Такая оценка Правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета проведена. Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определённое, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение учёных, специалистов и с учётом всех факторов и возможных рисков, — подчеркнул Владимир Путин.

В правительстве края отметили, что план, на который указал Президент, уже формируется. Для его подготовки требуется тщательно оценить текущую эпидемиологическую обстановку. Пока ситуация такова, что в регионе резкого роста заболеваемости нет. Количество заболевших в сутки не увеличивается, но и не уменьшается. Сейчас важно, чтобы подобная динамика сохранялась. Тогда можно будет планировать карантинные мероприятия, и, по согласованию с главным санитарным врачом региона, рассматривать возможность отмены отдельных ограничений.

Напомним, что по рекомендациям федерального Роспотребнадзора снимать ограничения предполагается в три этапа. На каждом этапе будут расширять перечень общественных пространств. Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе – прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. Также предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе предполагается, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.