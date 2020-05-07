Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» продолжается в Хабаровске.Маленькие символы Победы хабаровчанам вручают ежедневно с 8 до 20 часов. Пункты выдачи «Георгиевских ленточек» организованы в шести магазинах сети «Ветеран» и в девятнадцати – торговой сети «Пеликан».

Как сообщили в городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам, акция завершится 9 мая. Всего горожанам будет роздано около 25 тысяч ленточек.