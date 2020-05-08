Почти в два раза больше тестов на COVID-19 начнут делать в Хабаровском крае уже в ближайшие дни. В регионе к обработке проб подключаются две коммерческие лаборатории – «Ланта» и «Юнилаб». В действующих клиниках добавляют оборудование и расширяют персонал, что позволит довести общее количество анализов до 2 тысяч в сутки. Об этом на заседании оперативного штаба Сергею Фургалу доложил министр здравоохранения края Александр Витько.

— В Хабаровске «Вивея» выполняет 188 тестов в сутки, Центр СПИДа — тоже 188, в Комсомольске-на-Амуре делают 72 анализа. Два дня назад запустилась «Ланта», где делают 200 тестов, и сейчас готовится начать работать «Юнилаб», там тоже будут делать 200 тестов. В лабораториях Роспотребнадзора выполняют более тысячи тестов. В итоге мы выходим на 2 тысячи тестов в сутки, — сообщил Александр Витько.

Министр подчеркнул, что в отличии от других регионов, где используют незарегистрированные экспресс-системы, в Хабаровском крае выполняют тесты только методом ПЦР. Эта методика очень дорогостоящая, но позволяет с большой точность находить следы вируса в организме. В итоге повышается и качество лечения. Так, по данным на 8 мая, в регионе уже выздоровели 260 человек — больше трети всех заболевших.

Важным моментом является тот факт, что Хабаровский край больше месяца назад сумел получить разрешение на проведение повторных тестов у себя на территории. Раньше анализы отсылались на перепроверку в Новосибирск и Москву, что занимало дополнительное время. Теперь же все пробы расшифровывают местные специалисты.

— По оборудованию – рассмотрите возможность покупки «пробоподготовщика». Если нужны три таких аппарата, то пусть будет три. Они сейчас помогут еще увеличить количество тестов, а после коронавируса могут быть использованы для диагностики гриппа и других инфекционных заболеваний. Пандемия пройдет, но аппаратура в учреждениях останется, — поручил Сергей Фургал.

Напомним, что в ближайшее время для 10-й горбольницы Хабаровска, в которой сейчас развернут главный инфекционный госпиталь, будет закуплен новый томограф. Кроме того, регион ожидает поступления 16 реанимобилей класса «С». В скорых можно будет переливать и останавливать кровь, делать массаж сердца, накладывать шины и проводить другие реанимационные мероприятия. Заключил край и соглашение о поставке партии ИВЛ.

Сейчас в Хабаровском крае разрабатывается план действий по частичному снятию ограничений, веденных из-за пандемии COVID-19. Ослабление режима будет проходить в три этапа и коснется как отдельных сфер малого и среднего бизнеса, так и населения. К примеру, известно, что могут открыться магазины, где не предусмотрена примерка вещей. Возможно, Роспотребнадзор разрешит прогулки на улицах, но только при использовании масок и социальной дистанции, за чем будут следить полицейские. Могут открыть парки, но без объектов торговли и аттракционов. В детсадах продолжат работать дежурные группы, а их количество увеличат. Будут предусмотрены и другие решения, позволяющие людям расширить свои возможности.

— Люди должны понимать, что мы, возможно, снимем отельные ограничения, только при условии жесткого соблюдения правил масочного режима, обработки и дезинфекции, социального дистанцирования и других требований. При этом наши службы будут отслеживать показатели заболеваемости, выздоровления, итоги тестирования и наличия мест в больницах. И люди должны не нарушать санитарные требования, ведь ситуация хоть и стабильная, но не простая. В противном случае обстановка может ухудшиться, и тогда мы будем вынуждены принимать обратные шаги. Очень надеемся на благоразумность наших земляков, — сказал Сергей Фургал.

Губернатор поручил Роспотребнадзору взять под дополнительны контроль все общежития, студенческие городки, а также социальные учреждения с массовым проживанием.