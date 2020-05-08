В канун Дня Победы «хлорный душ» принимают пешеходные зоны Амурского и Уссурийского бульваров, территории железнодорожного и автовокзалов, аэропорта, площади Славы, Комсомольская и имени Ленина. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, такие обеззараживающие «процедуры» на вышеперечисленных участках не приурочены специально к празднику – они проводятся уже не в первый раз: три автоцистерны МУПов «Южного» и «Востока» занимаются этим еженедельно. Также, согласно графикам, во время ночной уборки города обеззараживающим составом обрабатываются главные транспортные магистрали краевой столицы – те, по которым движется общественный транспорт.

Параллельно с городскими предприятиями благоустройства прогонять вирус с хабаровских улиц вышли и бойцы подразделений МЧС, дислоцирующихся в Хабаровске. Так, экипаж ГУ МЧС России по Хабаровскому краю хлорирует остановки общественного транспорта, а 2,5 тонны хлорсодержащего раствора разливает по пешеходным участкам, скамьям и фотозонам у городских прудов личный состав «Амурского спасательного центра МЧС России».

Как рассказал начальник отдела городского управления городского управления промышленности, транспорта, связи Кирилл Пармон, обеззараживанию все остановки без исключения, а их в Хабаровске около восьми сотен, уже подвергались неоднократно – работы ведутся как муниципальными, так и приданными силами, в соответствии с графиками.

«Планы по обеззараживанию общественных мест – парков, скверов, площадей, остановочных карманов, центральных городских улиц и прочих людных мест мы формируем совестно с МЧС. Обработка ведется хлорсодержащим раствором, концентрация которого смертельна для вирусов, но безопасна для людей, животных и растений», — сказал он.

Обрабатывать краевой центр продолжат до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в городе не нормализуетс