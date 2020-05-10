Шахматы, как одно из направлений дополнительного образования в нашей хабаровской 68 школе, организовано по трём направлениям.

Первое, в системе Федерального Государственного образовательного стандарта, 4 часа в неделю.

Второе, в школьном шахматном клубе «Айвенго», 4 часа в неделю.

Третье, в различных городских шахматных клубах, на выбор.

ФГОС. Здесь занятия проходят с обучающимися детьми только шестых классов, по желанию, на каждый класс один час в будние дни. Такое решение впервые было принято на учебный год. Эти дети ранее уже прошли поэтапное обучение в системе ФГОС с первого по пятый класс, а в шестом классе они совершенствуют своё шахматное мастерство, прежде всего, для улучшения показателей в учёбе. К сожалению, много детей, хороших шахматистов, после начальной школы уходит потом в другие школы города.

По состоянию на май 2020 года среди детей шестых классов есть хорошие игроки, и те, кто занимается с первого класса.

Из 6-А класса все занятия посещают Андрюшечкин Иван, Варламов Тимофей, Гайман Андрей, Гончар Ярослав, Камчатный Алексей, Поросова Виктория, Розенко Валентин, Руденко Семён, Старков Ярослав.

Далее, 6-Б класс, Сидоренко Никита, Самохин Сергей, Филимонова Антонина, Ивашин Максим, Амбросий Кирилл, Дьяков Артём, Ларькин Иван, Макаров Владислав, Романюк Кира, Курышев Александр, Гуралюк Никита, Рыженков Степан.

Есть дети из 6-В класса, Зарубин Глеб, Зарубин Виктор, Ишимов Максим, Отрошко Андрей, Поздеев Артём, Рыжеухов Руслан, Сапельникова Вероника, Денисенко Семён.

Также на плановые занятия приходят и дети из 6-Г класса, Грищенков Виктор, Кожедуб Данила, Лавринайтис Олег, Оконечников Доминик, Сироткин Александр, Яниев Семён.

Дети, фамилии которых названы, также занимаются и в других спортивных, научно-познавательных и образовательных секциях дополнительного образования, как в нашей школе, так и в городских организациях.

На занятия также приходят и те дети, кто плохо умеют играть в шахматы, или, совсем не умеют, но им интересно.

Для них, всех, шахматы есть развитие и стимулирование мозговой деятельности в обучении, а не как соревновательный процесс. Поэтому к шахматам у них добавили ещё и настольный теннис.

Большой популярностью пользуется упражнение «пятиминутка» или «пуля» в шахматы, а потом партия в настольный теннис. Таким образом, формируется мгновенное принятие решения на выполнение действия. Главное – учёба.

Айвенго. Совсем другое дело, школьный шахматный клуб «Айвенго». На занятия приходят дети с 1 по 11 классы, те, кто желает показать спортивные результаты в шахматной игре. Занятия проходят в субботу с 10.00 до 14.00.

Среди всех детей на городском уровне хорошо играют Гречихо Сергей, III взрослый разряд (8-Г класс) и Акимов Павел II взрослый разряд (4-А класс), они неоднократные победители и призёры районных и городских шахматных соревнований. Не первый год в школьных командах играют Филимонова Антонина, I юношеский разряд (6-Б класс), Никифорова Милана, I юношеский разряд (3-А класс), Швец Роман, III взрослый разряд (4-Г класс), Чертанов Михаил, II юношеский разряд (4-А класс), Ладыженский Даниил, II юношеский разряд (4-Д класс), Лоншаков Никита (7-В класс), Никитин Владислав (7-В класс), Гуськов Иван (8-Г класс).

Также есть дети на перспективу, например, Павловский Георгий (1-Г класс) и Ли Даниил (1-А класс). Они уже играли за вторую школьную команду на городском шахматном турнире «Белая ладья» и достойно сражались с детьми, намного старше их.

Постоянно приходят на все занятия девочки, сёстры Коваленко, Снежана (7-Б класс), Виктория (3-Д класс), Анастасия (2-Б класс), Холодарь Аурика (3-Б класс), Слухай Софья (5-Д класс), Алипова Кристина (9-Г класс), Аксёнова Татьяна (9-Г класс).

Для детей, кто никогда ранее не играл в шахматы, в клубе «Айвенго» в субботу организованы занятия с 9.00 до 10.00.

В среднем приходили 20 человек из начальной школы. На слуху, Бакин Александр (1-Е класс), Верещак Иван (1-Г класс), Линьков Дмитрий (1-Г класс), Метальников Данил (1-Г класс), С Леонид (1-Б класс), Камчатный Артём (2-А класс), Шульга Савелий (2-А класс).

Почему «Айвенго»? Были куплены наборы турнирных шахмат под названием «Айвенго». Если кто читал роман шотландского писателя Вальтера Скотта «Айвенго», то в нём есть главный герой рыцарь Уилфрид Айвенго. Писатель дал такое имя своему герою не потому, что был такой исторический персонаж времён английского короля Ричарда Львиное Сердце. Просто писателю понравилось название одного английского селения Айвенго, которое он и дал своему герою, а мы своему школьному шахматному клубу.

Город. В городских шахматных клубах занимаются Акимов Павел (4-А класс) «Гамбит», Никифорова Милана (3-А класс) «Гамбит», Павловский Георгий (1-Г класс) «Новый Гамбит», Ли Даниил (1-А класс) «Новый Гамбит», Ладыженский Даниил (4-Д класс) «Новый Гамбит».

Такой подход даёт возможность соревновательной практики в конкурентной обстановке с другими образовательными организациями города.

Турниры. Школьные шахматные турниры пользуются большим спросом, как у детей, так и у их родителей. Особым шиком приукрашен турнир для первоклассников «Шахматная масленица». Начинается он за месяц до воскресной масленицы, а в день масленицы проходит всего один тур, завершающий, все дети получают грамоты, как победители и призёры, так и участники. В этот день приходят не только дети, но и родители, с собой приносят блины, мёд, варенье и, для детей организуется чаепитие.

А начинается каждый учебный год с турнира «Шахматный листопад», потом Новогодние турниры, к 23 Февраля и 8 Марта, обязательно в честь Дня Победы.

Дети также участвуют и в городских турнирах, личных и командных, если проходят туда по рейтингу: «Белая ладья», «Снежная королева», «Весенняя капель», «Здравствуй, лето!».

Проектная деятельность. Как итог занятий шахматами, в нашей школе широко практикуется развитие шахмат и через проектную деятельность, где явно выделяются межпредметные связи. Популярными проектами заполнен школьный банк данных, например, «Математические мотивы в шахматном искусстве», «Художественная мозаика шахмат», «Война и любовь на шахматной доске», «Когда шахматные фигуры становятся людьми», «Пушкин и шахматы», «Литературные композиции на шахматной доске», «Шахматные параллели и меридианы», «Автомат играет в шахматы», «Шахматная химия». Всего в разработке пока 38 шахматных проектов.

На городской олимпиаде по предмету Технология с проектом «Шахматы для дома» победил Владислав Никитин (7-В класс), а на краевой олимпиаде с проектом «Шахматы для школы» участвовал Константин Эйтель (10-А класс).

Индивидуальный итоговый творческий проект за 8 класс защищал ученик 8-Г класса Гречихо Сергей, за что и получил оценку «отлично». В прошлом учебном году на шахматную тему свой проект удачно также на «отлично» защитил ученик тогда 8-Д класса Шебаршов Максим. Эти оценки пойдут в диплом о получении основного общего образования по итогам за 9 классов.

Дети сами делают шахматы своими руками!

Для этого используют токарный станок «Зубр» ЗСТД-350-330. Вес станка токарного деревообрабатывающего всего 16 кг, мощность 350 Ватт, максимальная длина заготовки 330 мм. Из материала в ход идёт ель, сосна, берёза, кедр и даже можжевельник. Для школы таких наборов уже изготовлено шесть.

Также дети делают шахматные наборы и для продажи, к примеру, на школьной ежегодной ярмарке «Дари Добро!», вся выручка от которой идёт в фонд детям с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.

Перспективы. В этом году начали практиковать исследовательские работы, тесно связанные с педагогикой, психологией и, даже с психиатрией в шахматах. Замысел на совместное сотрудничество с хабаровским педагогическим колледжем и детскими психиатрическими учреждениями.

Есть первый пробный вариант с шахматным мини-театром «Фигуры шахматного театра» для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и не только. Шахматные фигуры изготавливаются из фанеры с помощью ручного или электрического лобзика СЛ-90 (станок лобзиковый, мощность 90 Ватт). В основе принцип кукольного театра. Это своеобразный набор раскрасок на фанере, к нему потом дети пишут сценарий, рассказ, а, может в будущем, и, целый роман.

Таким образом, шахматы объединяют вокруг себя все школьные предметы обучения, включая станки, инструменты, приспособления и другое оборудование.

Весь процесс дополнительного образования с использованием шахмат можно разнообразить, пределов творческой деятельности нет, главное, чтобы детям было интересно, познавательно и полезно для здоровья.

Вывод. Школьная материально-техническая база для занятий шахматами соответствует всем современным требованиям. Количество школьных шахматистов в этом учебном году соответствует качеству образования, то есть, десятая часть от всего численного состава школы.

Статистика свидетельствует о том, что 58 человек, за месяц, постоянно посещают шахматные занятия, 24 человека приходят минимум два раза в месяц, остальные хотя бы один раз в месяц. Ещё есть 8 человек, кто посещают шахматные занятия, у них ограниченные возможности по состоянию здоровья.

Надо ли в нашей школе отдельно вводить предмет Шахматы? Учитывая практический опыт наблюдений, на основе сбора, анализа и обработки информации с 2011 года, ответ однозначный – нет!

У всех детей школы всегда есть возможность посетить шахматные занятия в субботу и воскресенье, никаких ограничений нет, было бы желание, а польза будет всегда.

9 мая 2020 года.

Сергей Роща

Фото автора