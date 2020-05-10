Радиоуправляемый авиамоделизм в сфере дополнительного образования занимает инженерно-техническую нишу творческого развития детей и в нашей хабаровской 68 школе имеет два вектора направленного действия.

Первое, Федеральный Государственный образовательный стандарт на базе кадетского 5-А класса авиационной направленности, три группы, по одному часу на каждую, в неделю.

Второе, совместная организация ведения учебного процесса освоения радиоуправляемого авиамоделизма по Договору с городским Детско-юношеским центром «Техноспектр», две группы, по 6 часов на каждую, в неделю.

ФГОС. На базе 5-А класса создан кадетский класс авиационного направления с изучением в системе дополнительного образования строевой подготовки, хореографии, музыки и радиоуправляемого авиамоделизма. По желанию родителей детям пошили сине-голубую военную форму для обязательного повседневного пользования.

Особенность обучения заключается в конвейерном типе получения информации, знаний, умений, навыков и компетенций. Курсанты поделены на три группы, например, первая группа, идёт на занятия по хореографии, вторая группа на музыкальные шумовые барабаны и третья группа осваивает радиоуправляемый авиамоделизм. Потом назначенные командиры групп ведут своих подчинённых для смены рода занятий.

Весь курс обучения рассчитан на пять лет, пять курсов, и, в девятом классе на пятом курсе, каждый представит свой проект по выбранному направлению, оценка за который пойдёт в диплом о получении основного общего образования за 9 классов.

Кадетский класс насчитывает 32 курсанта, из них 21 мальчик и 11 девочек. Первый курс, а это пятый класс, имеет свою отличительную особенность. Здесь курсанты изучают историю авиамоделизма в России, черчение, принципиальные и монтажные электрические схемы, ещё необходимые инструменты и приспособления для организации рабочего места, выполняют практические задания по выпиливанию деталей по чертежу ручным лобзиком, получают первичные навыки работы с электрическим паяльником и припоем.

Прежде чем приступить к созданию своей радиоуправляемой авиамодели, курсанты в обязательном порядке должны освоить первичные навыки таких профессий, как инженер-конструктор, инженер-технолог, чертёжник, столяр, слесарь, токарь, электромонтажник и радиомонтажник.

Идея выбора своей модели заключается в пропаганде авиации СССР, ковавших победу нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Предлагаются радиоуправляемые авиамодели самолётов Як-1, Як-3, Як-9, Ил-2, Пе-2, Ла-5, то есть, те, проще говоря, где есть пропеллер.

Особое внимание при работе с курсантами будет уделяться освоению таких предметов, как математика, физика, черчение, изобразительное искусство, технология, история. Не обойдут вниманием и шахматы.

По состоянию на май 2020 года все курсанты успешно сдали зачёты по истории авиамоделизма в России, черчению, чтению принципиальных электрических схем и выпиливанию деталей ручным лобзиком.

Начало нового учебного года планируется ознаменовать ещё одним кадетским 5 классом. Набор идёт с апреля 2020 года, где учитываются показатели в учёбе и физической подготовке.

Среди всех курсантов выделяются в лучшую сторону, при этом активно проявляют творческую инициативу, самостоятельно находят технические решения Лопатин Максим, Агапов Руслан, Рындин Сергей, Скалозуб Максим, Грицков Александр, Заикин Тимофей, Филин Никита, Волошин Егор. Они также ещё и дополнительно посещают занятия в клубе «Техноспектр».

Техноспектр. Эту категорию представляют обучающие дети нашей школы от 1 по 11 классы. Если говорить кратко, то сюда приходят те школьники, кто желает в будущем своё профессиональное самоопределение посвятить инженерной профессии.

Для осуществления этих целей организованы две группы по 36 человек. Занятия проходят как в будние дни, так и в воскресенье с 10.00 до 14.00.

В отличие от кадетской пятилетки, рабочая программа техноспектровского имеет ускоренный курс и, состоит из двух частей. Первая часть, 34 часа, до февраля, полностью повторяет весь первый курс занятий курсантов кадетского класса, а вот вторая часть, 34 часа, до 12 июня, полностью посвящена проектной деятельности изготовления изделия, написания Пояснительной записки и создания презентации.

Первый пробный шар был удачным. Ученик 8-В класса Гундоров Кирилл сделал свой индивидуальный итоговый проект «Як-3: прадедовский истребитель Великой Победы». Почему он выбрал истребитель Як-3. Дело в том, что его прадед был связистом в том авиационном полку, куда впервые в июне 1944 года прибыли истребители Як-3 и сразу приняли участие в стратегической военной наступательной Львовско-Сандомирской операции, которая вошла в символические Десять сталинских ударов. Также на этих истребителях воевали французские военные лётчики авиационного полка «Нормандия – Неман». Ещё, на въезде в Можайск этому самолёту установлен памятник.

Те, кто будет выбирать Як-1, должны знать, что на этом самолёте воевал Алексей Мересьев, выпускник аэроклуба города Комсомольск-на Амуре, это о нём писатель Борис Полевой написал знаменитую «Повесть о настоящем человеке».

Изделие Як-3 было изготовлено при содействии и использовании материально-технической базы рекламно-конструкторского агентства «БУМ». Туда, по Договору, был направлен Гундоров Кирилл, там он прошёл обучение выполнения чертежей на компьютере, потом с помощью станка лазерной резки из фанеры сделал детали истребителя и собрал каркас. Далее, установил электродвигатель, пропеллер, регулятор оборотов, рулевые тяги и батарею питания.

Все эти комплектующие были приобретены на сайте СпортХобби, магазин радиоуправляемых авиамоделей во Владивостоке.

С помощью компьютерного дизайна распечатал самоклеющуюся плёнку под «камуфляж» и обтянул ею каркас истребителя, установил шасси.

Расчёт себестоимости изготовления изделия составил 11847 рублей. Таким образом, получилась радиоуправляемая авиамодель истребителя Як-3.

Совместно с курсантами кадетского класса провели первые пробные испытания – пробег и руление по взлётно-посадочной полосе без отрыва от неё.

На всех занятиях проявляют активность, инициативу и творчество Гундоров Кирилл (8-В класс), Туркин Матвей (8-В класс), Семёнов Никита (8-В класс), Воронцов Антон (8-В класс), Лопатин Максим (5-А класс), Бобырь Даниил (4-Б класс), Туркин Артём (5-Д класс), Рындин Сергей (5-А класс), Грицков Александр (5-А класс), Грищенков Виктор (6-Г класс), Оконечников Доминик (6-Г класс), Лавринайтис Олег (6-Г класс), Наконечный Роман (6-Б класс).

Есть ещё одна особенность, наше ноу-хау, семейная группа, где занятия посещают старший и младший ребёнок в семье, такое вот наставничество: Мокшин Арсений (7-Г класс) и Мокшин Никита (2-Б класс), Туркин Матвей (8-В класс) и Туркин Артём (5-Д класс), Екимов Степан (9-Г класс) и Екимов Михаил (2-Б класс), Никитин Владислав (7-В класс) и Никитин Артём (1-Е класс), Столяренко Артём (9-А класс) и Столяренко Андрей (4-А класс), Филимонова Антонина (6-Б класс) и Филимонов Алексей (1-Е класс), Шульга Антонина (6-Б класс) и Шульга Савелий (2-А класс).

Необходимо использовать все формы и методы, чтобы дети получили своё развитие в том направлении, где в одно целое сходятся все предметы обучения, называется межпредметные связи.

Себестоимость. Заниматься радиоуправляемым авиамоделизмом не есть дешёвый интерес. По скромным подсчётам, чтобы поднять в небо самую простую радиоуправляемую авиамодель «Каспер», сегодня необходимо потратить 9120 рублей. Почти МРОТ, минимальный размер оплаты труда, в месяц. Деньги большие.

Что касается нашей школы. За весь процесс обучения и материал первой радиоуправляемой авиамодели Як-3, которую сделал Кирилл Гундоров, оплатила 68 школа, 11847 рублей.

Все занятия в нашей 68 школе по теоретической подготовке и освоение первичных практических навыков профессий инженер-конструктор, инженер-технолог, чертёжник, столяр, слесарь, токарь, радиомонтажник, электромонтажник для всех детей проводятся бесплатно.

А вот, что касается изготовления своей радиоуправляемой авиамодели, то здесь будут затраты из семейного бюджета.

Есть ли варианты окупаемости? Да, есть. Например, победы в соревнованиях, или продажа авиамоделей на демонстрационных специализированных выставках технического творчества.

Проекты. Для детей обязательным будет участие в проектной деятельности, а в будущем и в различной соревновательной практике под эгидой ДЮЦ «Техноспектр».

По состоянию на май 2020 года 68 школа заявила проект Кирилла Гундорова «Як-3: прадедовский истребитель Великой Победы» на конференцию «Шаг в науку» и конкурс социально-экономических проектов «Хабаровск. Наш!». Пожелаем удачи!

Вывод. Для тех, кто желает, покорят вершины технического творчества, занятия в секции радиоуправляемого авиамоделизма хабаровской 68 школы и есть та, открытая дверь, куда должны войти обязательно!

10 мая 2020 года.

Сергей Роща

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