С 1 июля 2019 года в России вступили в силу поправки в Федеральный закон № 214, согласно которым строительные организации больше не смогут напрямую использовать средства дольщиков. До ввода в эксплуатацию объекта деньги находятся на специальных эскроу-счетах в банках. За почти год с момента вступления в силу нововведений на новые правила работы перешли 20 застройщиков края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, речь идет о таких крупных жилищных проектах, как «Петроглиф Парк» (ООО «Специализированный застройщик Альта», ООО «Специализированный застройщик Альтамира»), жилой дом «Культура» (ООО «Рациополис»), жилой дом «Поколения» (ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-ХАБАРОВСК»), жилой дом «Кристалл» (ООО «Инвест-ДВ»), «Кетом парк на Шуранова» (ООО «Азия Трест»), дом «RIVERDAY» (ООО «Специализированный застройщик «Градъ Сервис»), Жилой комплекс «Березки» (ООО «Фонд жилищного строительства»).

Первые объекты с применением эскроу-счетов в Хабаровске планируется сдать в конце 2020 года. Это два жилых дома по улицам Совхозная и Весенняя в Железнодорожном и Индустриальном районах Хабаровска.

При этом новые правила не коснулись жилых комплексов, строительная готовность которых достигла 30 % и заключено свыше 10% договоров долевого участия, зарегистрированных в Росреестре. Всего в Хабаровском крае возводится 28 таких объектов. Соответствующие заключения о возможности завершения домов по старым правилам выдает региональное управление стройнадзора. В ведомстве также следят за новыми стройками.

— Перед закладкой жилого объекта застройщики обязаны предоставить нам соглашение об открытии эскроу-счетов. В том случае, если отсутствуют свои оборотные средства, необходимы также документы о привлечении проектного финансирования по линии банков. С застройщиками в основном работают Сбербанк, ВТБ и банк «ДОМ.РФ». Процент за пользование кредитом зависит от объема перечисляемых средств дольщиками. Чем больше договоров заключено, по которым прошла оплата, тем меньше процент, — отметили в комитете государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края.

Есть в крае жилищные проекты, которые находятся в зоне риска и по ряду критериев не могут подойти под условия банков. Речь, в частности идет о долговых обязательствах в различные инстанции руководителей этих компаний. В таких случаях банки отказывают в выделении кредитных линий.