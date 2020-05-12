Такая перспектива была озвучена на совместном заседании ситуационного центра и межотраслевой группы по мониторингу экономического состояния субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии COVID-19. О комплексе мер, подготовленных мэрией доля поддержки бизнеса, собравшимся рассказала директор городского финдепартамента Сергей Голик.

В частности, он отметил, что на сегодняшний день перечень мероприятий, направленных на спасение городской экономики и поддержку местного предпринимательства, уже насчитывает ряд весьма серьезных шагов.

«В их числе — снижение коэффициента единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 35% и предоставление льгот по земельному налогу в виде 50% скидки, которые распространяются на весь 2020 год. Эти меры поддержки предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), осуществляющим деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавируса, перечень которых определен постановлением Правительства РФ. Проекты постановлений, вводящих эти меры помощи, уже готовы и находятся на подписи у мэра Хабаровска, после чего будут вынесены на рассмотрение Хабаровской городской думы. Общая сумма муниципальной поддержки СМСП по налоговым платежам составит порядка 128 млн руб. Также в числе антикризисных мер — освобождение от внесения платы по договорам аренды земельных участков и имущества в отношении предпринимателей, включенных в единый реестр СМСП, осуществляющих свою деятельность в сферах, наиболее пострадавших, на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Кроме того, решается вопрос о предоставлении субсидии на сумму около 9 миллионов рублей для компенсации ряда затрат малого бизнеса, связанных с выполнением карантинных противовирусных мероприятий», — рассказал Сергей Голик.

Также, в качестве поддерживающих мер, он назвал отсрочку по арендным платежам и минимизацию обеспечения заявки, контракта и гарантийных обязательств при осуществлении муниципальных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также он напомнил собравшимся о том, что со всеми мерами экономической поддержки представители хабаровского бизнес-сообщества теперь могут ознакомиться на одном Интернет-ресурсе: специальный раздел «Поддержка бизнеса в условиях COVID-19» заработал на сайте мэрии Хабаровска. Здесь исчерпывающую информацию о государственных и муниципальных мерах поддержки предприятиям и организациям. Разделы сформированы по «жизненным ситуациям»: аренда, налоги, субсидии и прочее, вся правовая информация, новости по данной тематике и многое другое.