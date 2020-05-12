Ряд новых инструментов по поддержке предпринимательства в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции будут введены в России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке с членами Правительства и главами регионов.

— Нужно сделать так, чтобы сохранялись рабочие места, коллективы, инфраструктура и потенциал бизнеса. Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года, — сообщил глава государства

Ставка по данному кредиту, который на 85 процентов будет обеспечен государственной гарантией, составит всего 2 процента. При этом ежемесячно платить проценты не надо, они капитализируются. Если предприятие сохранит занятость на уровне 90 процентов и выше от своей нынешней штатной численности, то кредит и проценты погасит государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов, то в этом случае спишется половина займа и процентов по нему.

Еще одной мерой, направленной на поддержку бизнеса, станет списание всех налогов, за исключением НДС.

— Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Вновь подчеркну: в данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года: за апрель, май, июнь. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий, — отметил Владимир Путин.

Президент предложил поддержать и самозанятых граждан. В частности, им в полном объёме вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, а также предоставят «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства.

12 миллиардов рублей направят на докапитализацию региональных институтов развития и поддержки бизнеса, которые оказывают микрофинансовую помощь индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям и небольшому бизнесу. Эти средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства» до 2024 года. Президент поручил запустить данный финансовый ресурс в ближайшее время.