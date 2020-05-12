Семьи с детьми в Хабаровском крае будут получать повышенное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Накануне Президент РФ Владимир Путин заявил о расширении мер социальной поддержки. В том числе об увеличении в два раза минимального размера пособия по уходу за ребёнком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. В регионе изменения коснутся около трех тысяч семей.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, данную меру поддержки назначают неработающим и неподлежащих обязательному социальному страхованию гражданам. На сегодняшний день мера поддержки назначена 2834 семьям.

— Социальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в Хабаровском крае назначают неработающим гражданам. Его величина зависит, в том числе, от районного коэффициента. Так, в Хабаровске оно вырастет до 6751 рубля в месяц, а в Охотске — до 10802 рублей. Дополнительные расходы из федерального бюджета составят около 52 млн рублей в месяц, — сообщила министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Она также подчеркнула, что пособие в новом размере будет начислено беззаявительном порядке после того, как будет принято соответствующее постановление Правительства РФ.

Также в соответствии с Указом Президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5000 рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно только через Портал госуслуг. У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября.